[속보] 미군, ‘헬기 격추’ 보복으로 이란 공습 시작···위태로운 휴전

미군 “자위권 행사”, 이란 곳곳서 폭발음 이란 “헬기 추락 고의 공격 아냐” 백악관 “협상은 여전히 진행중”

미군 중부사령부가 아파치 헬리콥터 격추에 대한 보복으로 9일(현지시간) 이란에 대한 공습을 시작했다. 간헐적인 교전에도 가까스로 유지돼 온 휴전이 점점 더 위태로워지고 있다. 다만 백악관은 여전히 협상이 계속되고 있다면서, 확전은 원하지 않는다는 뜻을 내비쳤다.

중부사령부는 소셜미디어에 게시한 성명을 통해 “전날 미 육군 아파치 헬리콥터가 격추된 사건에 대한 자위권을 행사했다”며 “이번 작전은 정당하지 않은 이란 공격에 대한 비례적인 대응”이라고 밝혔다. 이란 국영 매체들은 시릭 항구 주변과 게슘 섬 인근에서 폭발음이 들리고 있다고 보도했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 “전날 밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 받았다”며 “해당 헬기에 탑승했던 조종사 2명은 모두 무사하지만, 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야 한다”고 밝혔다.

헬기에서 탈출한 조종사 2명은 무인 잠수정을 이용한 해상 구조작전으로 구출됐다고 월스트리트저널은 전했다.

다만 백악관 고위 관계자는 보복 공습에도 불구하고 “현재 협상 상황에는 아무런 변화도 없다”며 “여전히 협상 타결은 가시권 안에 있다”고 폴리티코에 말했다.

이번 헬기 추락은 이란의 우발적인 공격일 가능성이 크다. 이란의 카젬 가리바바디 외무부 차관은 알자지라와의 인터뷰에서 이란이 미군 헬리콥터를 고의로 공격한 것은 아니라고 밝혔다. 그러나 이란은 미국이 헬기 추락을 이유로 적대 행위를 재개하면 단호히 대응할 것이라고 경고했다고 이란 국영 매체가 보도했다.

아바스 아라그치 이란 외교부 장관은 트럼프 대통령이 글을 올린 후 엑스를 통해 “우리 영토 인근에 있는 외국 군대는 자체적인 인적 과실이나 우발적 사고, 혹은 잠재적으로 교전에 휘말릴 위험에 항시 노출되어 있다”고 밝혔다.

이어 “위험을 줄이기 위한 최선책은 그들이 (우리 영토 주변에서) 떠나는 것”이라면서 “우리는 외교의 언어를 선호하지만, 다른 언어도 구사할 줄 안다”고 덧붙였다. 이는 필요하면 언제든 군사적 조치를 취할 수 있다는 압박성 경고로 풀이된다.