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본문 요약

법원이 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 투표소에 대해 10일 현장 검증에 나선다.

법원은 이날 확보한 증거물을 봉인한 뒤 별도 장소로 옮겨 보관할 것으로 보인다.

이번 현장 검증은 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 논란과 관련해 이뤄지는 것이다.

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법원, 오늘 ‘투표용지 부족’ 잠실7동 투표소 현장검증

입력 2026.06.10 07:07

  • 우혜림 기자

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6·3 지방선거에서 일어난 투표용지 부족 사태를 비판하며 재선거를 요구하는 시민들이 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 구호를 외치고 있다. 정효진 기자

6·3 지방선거에서 일어난 투표용지 부족 사태를 비판하며 재선거를 요구하는 시민들이 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 구호를 외치고 있다. 정효진 기자

법원이 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 투표소에 대해 10일 현장 검증에 나선다.

서울동부지법 민사51단독 김지연 부장판사는 이날 오후 3시 서울 송파구 잠실7동 제2투표소로 사용된 우성아파트 노인정을 찾아 관련 증거물 확보 절차를 진행한다.

앞서 김 부장판사는 서울시장 후보로 출마했던 김정철 개혁신당 최고위원이 제기한 증거보전 신청을 일부 받아들였다. 신청 대상은 잠실7동 제2투표소에 보관된 ‘인쇄매수 1900매’ 투표용지 보관 상자와 지난 3일 오전 8시부터 5일 오후 9시까지 송파구 내 10개 투표소 및 투표함 보관 장소를 촬영한 폐쇄회로(CC)TV 영상 등이다.

법원은 이날 확보한 증거물을 봉인한 뒤 별도 장소로 옮겨 보관할 것으로 보인다.

이번 현장 검증은 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 논란과 관련해 이뤄지는 것이다. 해당 사태를 계기로 지난 5일부터 개표소가 마련됐던 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에서는 재선거를 요구하는 시위가 이어지고 있다. 시위대는 개표소 출입구를 봉쇄한 채 농성을 벌이고 있다.

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