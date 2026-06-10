카카오 오늘 창사 첫 파업…노조 600명 판교 행진한다

카카오 노동조합이 10일 경기 성남시 판교역 일대에서 집회를 열고 4시간 부분 파업에 들어간다. 카카오 창사 이후 첫 파업이다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 이날 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업을 진행한다. 노조는 오전 11시30분부터 낮 12시30분까지 카카오 판교아지트에서 유스페이스까지 약 800m 구간을 행진할 예정이다.

노조는 앞서 조합원 2000여 명이 참여하는 집회를 신고했으나 실제 집회 참가 인원은 600여 명 수준이 될 것으로 예상된다. 이번 파업에는 카카오 본사와 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원이 참여한다.

노조는 최근 수년간 이어진 구조조정 과정에서 직원 보상은 축소된 반면 경영진 보상은 과도하게 지급됐다고 주장하고 있다. 노사는 지난해 말부터 지난달까지 성과급 산정 방식 등을 놓고 교섭을 벌였으나 합의에 이르지 못했다.

다만 이번 부분 파업이 카카오톡 등 주요 서비스 운영에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다. 노조는 지난 1일 “즉각적인 전면 파업이 아닌 4시간 부분 파업을 진행하고 향후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 결정할 예정”이라고 밝혔다.