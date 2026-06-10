창간 80주년 경향신문

카카오 오늘 창사 첫 파업…노조 600명 판교 행진한다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

카카오 노동조합이 10일 경기 성남시 판교역 일대에서 집회를 열고 4시간 부분 파업에 들어간다.

카카오 창사 이후 첫 파업이다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 이날 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업을 진행한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

카카오 오늘 창사 첫 파업…노조 600명 판교 행진한다

입력 2026.06.10 07:34

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울시내 카카오프렌즈 스토어에 캐릭터 상품이 진열돼 있다. 조태형 기자

서울시내 카카오프렌즈 스토어에 캐릭터 상품이 진열돼 있다. 조태형 기자

카카오 노동조합이 10일 경기 성남시 판교역 일대에서 집회를 열고 4시간 부분 파업에 들어간다. 카카오 창사 이후 첫 파업이다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 이날 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업을 진행한다. 노조는 오전 11시30분부터 낮 12시30분까지 카카오 판교아지트에서 유스페이스까지 약 800m 구간을 행진할 예정이다.

노조는 앞서 조합원 2000여 명이 참여하는 집회를 신고했으나 실제 집회 참가 인원은 600여 명 수준이 될 것으로 예상된다. 이번 파업에는 카카오 본사와 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원이 참여한다.

노조는 최근 수년간 이어진 구조조정 과정에서 직원 보상은 축소된 반면 경영진 보상은 과도하게 지급됐다고 주장하고 있다. 노사는 지난해 말부터 지난달까지 성과급 산정 방식 등을 놓고 교섭을 벌였으나 합의에 이르지 못했다.

다만 이번 부분 파업이 카카오톡 등 주요 서비스 운영에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다. 노조는 지난 1일 “즉각적인 전면 파업이 아닌 4시간 부분 파업을 진행하고 향후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 결정할 예정”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글