미국 ‘헬기 격추’ 보복에 이란 외교장관 “반드시 응징” 경고···관영 매체 “미 공습 종료” 방송 후 또 폭발음

아파치 헬기 격추 이후 미군이 이란에 대한 보복 공습을 감행하자 아바스 아라그치 이란 외교부 장관이 9일(현지시간) 자신의 엑스에 “미국은 전장에서의 패배에도 불구하고 우리의 결의를 시험하기로 했다”고 밝혔다.

아라그치 장관은 이어 “우리의 강력한 군은 어떤 공격과 위협도 반드시 응징할 것”이라며 “안전을 원한다면 우리 지역을 떠나라. 페르시아만의 역사는 침입한 외부인의 비참한 운명에 대해 많은 이야기를 갖고 있다”고 밝혔다.

알자지라에 따르면, 이란 관영 매체 IRIB는 미국의 이란 남부 공습이 종료됐으며 현재 상황이 안정을 찾았다고 전했다. 이번 공습은 게슘섬, 시릭항, 자스크, 쿠헤모바라크를 표적으로 삼았다고 이 매체는 덧붙였다. 다만 이란 반관영 타스님 통신은 이 매체 방송 후에도 자스크 지역에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

앞서 미군 중부사령부는 전날 아파치 헬리콥터가 이란에 의해 격추된 것에 대한 보복으로 이날 이란에 대한 공습을 단행했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 “전날 밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 받았다”며 “해당 헬기에 탑승했던 조종사 2명은 모두 무사하지만, 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야 한다”고 밝혔다.

아라그치 장관은 트럼프 대통령이 공습을 예고한 글을 올린 후 엑스를 통해 “위험을 줄이기 위한 최선책은 그들이 (우리 영토 주변에서) 떠나는 것이다. 우리는 외교의 언어를 선호하지만, 다른 언어도 구사할 줄 안다”고 덧붙였다.

다만 백악관 고위 관계자는 보복 공습에도 불구하고 “현재 협상 상황에는 아무런 변화도 없다”며 “여전히 협상 타결은 가시권 안에 있다”고 폴리티코에 말했다.