창간 80주년 경향신문

미국 ‘헬기 격추’ 보복에 이란 외교장관 “반드시 응징” 경고···관영 매체 “미 공습 종료” 방송 후 또 폭발음

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

아파치 헬기 격추 이후 미군이 이란에 대한 보복 공습을 감행하자 아바스 아라그치 이란 외교부 장관이 9일 자신의 엑스에 "미국은 전장에서의 패배에도 불구하고 우리의 결의를 시험하기로 했다"고 밝혔다.

앞서 미군 중부사령부는 전날 아파치 헬리콥터가 이란에 의해 격추된 것에 대한 보복으로 이날 이란에 대한 공습을 단행했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 "전날 밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 받았다"며 "해당 헬기에 탑승했던 조종사 2명은 모두 무사하지만, 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야 한다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미국 ‘헬기 격추’ 보복에 이란 외교장관 “반드시 응징” 경고···관영 매체 “미 공습 종료” 방송 후 또 폭발음

입력 2026.06.10 08:07

수정 2026.06.10 09:05

펼치기/접기
  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1일(현지시간) 봉쇄된 호르무즈해협에 선박들이 머물고 있다. 오만|로이터연합뉴스

지난 1일(현지시간) 봉쇄된 호르무즈해협에 선박들이 머물고 있다. 오만|로이터연합뉴스

아파치 헬기 격추 이후 미군이 이란에 대한 보복 공습을 감행하자 아바스 아라그치 이란 외교부 장관이 9일(현지시간) 자신의 엑스에 “미국은 전장에서의 패배에도 불구하고 우리의 결의를 시험하기로 했다”고 밝혔다.

아라그치 장관은 이어 “우리의 강력한 군은 어떤 공격과 위협도 반드시 응징할 것”이라며 “안전을 원한다면 우리 지역을 떠나라. 페르시아만의 역사는 침입한 외부인의 비참한 운명에 대해 많은 이야기를 갖고 있다”고 밝혔다.

알자지라에 따르면, 이란 관영 매체 IRIB는 미국의 이란 남부 공습이 종료됐으며 현재 상황이 안정을 찾았다고 전했다. 이번 공습은 게슘섬, 시릭항, 자스크, 쿠헤모바라크를 표적으로 삼았다고 이 매체는 덧붙였다. 다만 이란 반관영 타스님 통신은 이 매체 방송 후에도 자스크 지역에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

앞서 미군 중부사령부는 전날 아파치 헬리콥터가 이란에 의해 격추된 것에 대한 보복으로 이날 이란에 대한 공습을 단행했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 “전날 밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 받았다”며 “해당 헬기에 탑승했던 조종사 2명은 모두 무사하지만, 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야 한다”고 밝혔다.

아라그치 장관은 트럼프 대통령이 공습을 예고한 글을 올린 후 엑스를 통해 “위험을 줄이기 위한 최선책은 그들이 (우리 영토 주변에서) 떠나는 것이다. 우리는 외교의 언어를 선호하지만, 다른 언어도 구사할 줄 안다”고 덧붙였다.

다만 백악관 고위 관계자는 보복 공습에도 불구하고 “현재 협상 상황에는 아무런 변화도 없다”며 “여전히 협상 타결은 가시권 안에 있다”고 폴리티코에 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글