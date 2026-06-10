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이 대통령, 벨기에서 역대 첫 동포간담회···“재외공관은 플랫폼·대사는 주민센터 동장 역할해야”

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본문 요약

벨기에를 방문 중인 이재명 대통령이 9일 현지 교민들과의 만찬 간담회에서 "격변하는 대한민국을 보면서 걱정을 많이 했을 텐데, 빠른 시간 내에 회복을 하고 있다"면서 "앞으로는 지금까지와는 다른, 더 나은 대한민국을 보여드릴 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "재외동포들에 대한 정책을 지금까지와는 좀 다르게 바꿔야 된다고 생각한다"면서 "재외공관을 문화산업 진출이나 재외교민 플랫폼으로서의 역할을 해야 하지 않을까 생각한다"고 말했다.

이 대통령은 "취임한 후 재외공관장들에게 재외국민들, 동포들과의 면담도 자주 하고 접촉도 늘려서 과연 그들이 뭘 원하는지, 뭐가 불편한지, 어떤 제안을 하고 싶은지 다 조사하라고 지시했다"면서 "1200건인가 나왔는데 제가 보기엔 한 10배 이상 나와야 정상"이라고 말했다.

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이 대통령, 벨기에서 역대 첫 동포간담회···“재외공관은 플랫폼·대사는 주민센터 동장 역할해야”

입력 2026.06.10 08:12

수정 2026.06.10 08:20

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

벨기에를 방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지시간) 현지 교민들과의 만찬 간담회에서 “격변하는 대한민국을 보면서 걱정을 많이 했을 텐데, 빠른 시간 내에 회복을 하고 있다”면서 “앞으로는 지금까지와는 다른, 더 나은 대한민국을 보여드릴 것”이라고 말했다.

1902년 한국과 수교한 벨기에에서 대통령이 주재하는 동포 간담회가 열린 것은 이번이 처음이다. 이 대통령은 이날 브뤼셀 멜스브룩 군공항을 통해 벨기에에 입국해 8박 10일의 유럽 순방 일정을 시작했다.

이 대통령은 이날 브뤼셀 시내 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 “해외에 나오면 애국자가 된다고 한다”면서 “국내 문제에도 관심을 갖게 되고 본의 아니게 비교를 당하다 보니 본국의 위상이나 세계 속에서의 신뢰도에 따라 대접이 달라지지 않느냐. 최근 2∼3년 사이 극적으로 느꼈을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “그래서 본국이 잘해야 한다”며 “대한민국은 원조를 받아 힘겹게 살던 가난한 나라에서, 경제적으로 앞서 나가더니 이제는 세계 문화의 중심 국가라는 평가를 받는 등 극적으로 변했다. 장족의 발전”이라고 말했다.

이 대통령은 “벨기에를 방문했던 전현직 대통령 가운데 교민 간담회를 가진 대통령이 처음이라니 놀랍다”면서 “재외 국민과 동포를 합한 교민 수가 5000명 정도 된다고 하는데 결코 적은 건 아니다”라고 말했다. 이 대통령은 “벨기에가 6·25에 참전해 106명이 전사했다고 한다”며 “국가 규모 대비 많은 수의 전사자가 있었다”고 말했다.

재외공관의 변모도 주문했다. 이 대통령은 “재외동포들에 대한 정책을 지금까지와는 좀 다르게 바꿔야 된다고 생각한다”면서 “재외공관을 문화산업 진출이나 재외교민 플랫폼으로서의 역할을 해야 하지 않을까 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 “취임한 후 재외공관장들에게 재외국민들, 동포들과의 면담도 자주 하고 접촉도 늘려서 과연 그들이 뭘 원하는지, 뭐가 불편한지, 어떤 제안을 하고 싶은지 다 조사하라고 지시했다”면서 “1200건인가 나왔는데 제가 보기엔 한 10배 이상 나와야 정상”이라고 말했다. 이 대통령은 “요구 사항이 제로가 될 때까지 다 해치워야 된다고 생각한다”면서 “그게 재외공관의 역할이고 대사는 주민자치센터의 동장과 비슷하다”고 말했다.

이 대통령은 간담회를 마치면서 김경협 재외동포청장에게 “벨기에 동포사회는 입양동포의 비중이 압도적으로 높은 것으로 알고 있다”며 “앞으로 입양동포 여러분들의 과거 인연을 찾는 데 부족함이 없는지 잘 챙겨보라”고 당부했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

이날 간담회에는 한인회 등 동포단체 관계자와 민주평화통일자문회의 위원, 경제인, 교육·과학·문화·종교계 인사, 입양동포 등 50여명의 교민이 참석했다.

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