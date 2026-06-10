이란 축구협회 “공동 주최국 미국, 이란 응원단 월드컵 티켓 취소”

2026 북중미 월드컵을 공동 주최하는 미국이 이란 응원단에 배정된 경기 티켓 할당량을 취소했다는 주장이 나왔다.

이란축구협회(FFIRI)는 “미국이 이란 응원단의 경기장 입장을 방해하고 있다”고 강하게 비판했다고 알자지라가 9일(현지시간) 보도했다.

FFIRI는 성명을 통해 “월드컵 개막이 사흘도 채 남지 않은 시점에 미국이 또다시 이란 국가대표팀의 조별리그 세 경기가 열리는 경기장에 이란 응원단이 입장하는 것을 방해하는 행위를 했다”고 밝혔다.

국제축구협회(FIFA) 규정에 따르면 참가국 축구협회는 각 경기 티켓의 8%를 배분받아 자국 팬들에게 공식 채널을 통해 판매할 수 있다. 알자지라에 따르면, FFIRI는 이미 할당된 물량을 근거로 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와의 조별리그 티켓 판매를 시작했고, 일부 팬들은 관람 준비를 마친 상태였다.

FFIRI는 “이번 조치는 국제대회를 지배하는 정신과 참가국 평등 원칙에 반하는 것”이라며 “중립성·공정성 원칙과 기존 규정을 준수해 이란 응원단이 경기를 관람할 수 있는 여건을 마련해달라”고 FIFA와 대회 조직위원회에 촉구했다. FIFA와 미국 조직위는 이에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다.

앞서 미국은 이란 대표팀 행정·관리 인력 15명가량에 대한 비자 발급을 거부했으며, 이란은 이에 반발해 당초 미국 애리조나주 투손으로 예정했던 훈련 캠프를 멕시코 국경도시 티후아나로 옮겼다. 이란 선수단과 일부 스태프는 8일 티후아나에 도착했다. 이란은 오는 15일 로스앤젤레스에서 뉴질랜드와 조별리그 첫 경기를 치른다.