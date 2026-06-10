내가 먹은 흑염소탕, 알고보니 외국산?···유전자로 찾아낸다

서울시, 15일부터 원산지 표시 특별단속 실시

서울시가 대체 보양식으로 인기가 높은 흑염소, 오리고기 등 판매업소를 상대로 원산지 표시 특별 단속을 실시한다고 10일 밝혔다.

단속기간은 6월 15일부터 7월 3일까지다. 특히 외국산 흑염소를 국내산으로 표시해 판매하는 업소를 집중 단속한다. 원산지 단속 전문기관인 국립농산물품질관리원 경기지원 서울사무소도 합동으로 단속을 진행한다.

서울시는 지자체에서는 처음으로 염소고기 유전자 분석을 활용한 원산지 확인도 병행한다. 서울시보건환경연구원은 염소고기의 유전자 분석을 통해 한국 재래 흑염소인지, 보어·자넨 등 외래·교잡종 등 다른 품종인지 여부를 판별할 예정이다.

실제 국내에 판매하고 있는 흑염소 가운데는 국내산이 아닌 수입산도 다수 섞여 있다. 하지만 고기의 색이나 형태만으로는 원산지 구별이 어려워 식당에서 정확한 원산지 표시를 해줘야 한다.

서울시 관계자는 “그동안 염소고기는 육안이나 서류만으로는 외국산과 국내산의 구분이 어려워 단속에 한계가 있었다”면서 “염소고기 유전자 분석을 통한 과학적 기법을 활용해 단속의 실효성을 높일 계획”이라고 설명했다.

주요 단속 내용은 농수산물의 원산지 거짓 및 혼동표시 행위, 원산지 미표시 또는 표시방법 위반, 거래명세서·영수증 등 원산지 증빙 자료 보관 여부 등이다.

단속에서 원산지 거짓표시, 혼동표시 등 불법행위가 확인되면 관련 법령에 따라 형사입건한다. 원산지 미표시, 표시방법 위반 등 경미한 사항은 과태료 처분한다.

변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “개식용종식법 전면 시행을 앞두고 염소고기가 대체 보양식으로 주목받으면서 원산지 거짓표시 우려도 커지고 있다”며 “불법행위에 대해 엄정히 대응할 계획”이라고 말했다.