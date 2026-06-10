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이 대통령, 6·10 민주항쟁 기념일에 “진정한 주인인 국민을 늘 최우선에 두겠다”

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본문 요약

이재명 대통령은 6·10 민주항쟁 39주년 기념일이자 6·10 만세운동100주년 기념일인 10일 "대한민국의 진정한 주인인 국민을 늘 최우선에 두겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "그로부터 61년 뒤, 1987년 6·10 민주항쟁은 또 한 번 국민이 역사의 주체로 나선 순간이었다"며 "군부 독재에 맞선 시민들은 한목소리로 대통령 직선제 개헌과 민주주의 실현을 요구했고, 그 힘으로 대한민국은 군부 독재를 종식하고 민주주의로 나아가는 전환점을 맞이할 수 있었다"고 평가했다.

이 대통령은 "역사를 돌이켜보면, 나라의 독립을 이뤄낸 힘도, 민주주의를 만들고 지켜온 힘도 모두 국민으로부터 나왔다"며 "이러한 역사 위에서 우리 헌법은 '대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나온다'고 분명히 선언하고 있다"고 말했다.

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이 대통령, 6·10 민주항쟁 기념일에 “진정한 주인인 국민을 늘 최우선에 두겠다”

입력 2026.06.10 08:51

수정 2026.06.10 09:24

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“2024년 12월 3일, 국민은 다시금 맨손으로 민주주의 지켜내”

이재명 대통령이 지난 8일 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 청와대사진기지단

이재명 대통령이 지난 8일 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 청와대사진기지단

이재명 대통령은 제39주년 6·10 민주항쟁 기념일인 10일 “국민주권정부는 앞으로도 대한민국의 진정한 주인인 국민의 뜻을 충실히 받들며 민주주의를 더욱 발전시켜 가겠다”며 “대한민국의 진정한 주인인 국민을 늘 최우선에 두겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 “국민의 삶을 개선하고, 국민의 안전을 지키며, 평화롭고 번영하는 미래로 나아갈 것을 약속드린다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “오늘은 6·10 민주항쟁 39주년이자, 6·10 만세운동이 일어난 지 100년이 되는 날이다. 61년의 시간 차이를 두고 일어난 이 두 사건은 서로 다른 역사처럼 보이지만, 국민주권이 분명하게 발현된 날이라는 공통점을 지니고 있다”고 했다.

이 대통령은 “1926년 6·10 만세운동은 우리 민족이 이념과 종교, 세대를 넘어 하나로 뭉친 독립운동이었다”며 “선열들은 일제의 억압과 감시 속에서도 거리로 나와 대한의 독립과 민족의 존엄을 외쳤고, 그 함성은 전국으로 퍼져나가 독립운동의 불씨를 키우는 계기가 됐다”고 말했다.

이 대통령은 “그로부터 61년 뒤, 1987년 6·10 민주항쟁은 또 한 번 국민이 역사의 주체로 나선 순간이었다”며 “군부 독재에 맞선 시민들은 한목소리로 대통령 직선제 개헌과 민주주의 실현을 요구했고, 그 힘으로 대한민국은 군부 독재를 종식하고 민주주의로 나아가는 전환점을 맞이할 수 있었다”고 평가했다.

이 대통령은 불법 계엄 사태와 관련해선 “2024년 12월 3일, 우리 국민은 다시금 맨손으로 민주주의를 지켜내며 주권의 의미와 가치를 스스로 증명해 보였다”고 말했다.

이 대통령은 “역사를 돌이켜보면, 나라의 독립을 이뤄낸 힘도, 민주주의를 만들고 지켜온 힘도 모두 국민으로부터 나왔다”며 “이러한 역사 위에서 우리 헌법은 ‘대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나온다’고 분명히 선언하고 있다”고 말했다.

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