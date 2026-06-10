노동자 끼임 사고 아워홈···“기계에 안전덮개·비상정지버튼 미설치”

식품가공업체 아워홈 경기 용인공장에서 끼임 사고로 노동자 1명이 의식불명에 빠진 사고와 관련해 해당 기계에 안전 덮개와 비상정지 장치가 설치돼있지 않았던 것으로 나타났다.

10일 용인동부경찰서에 따르면 경찰은 사고 당일인 지난 8일과 전날 두 차례에 걸쳐 현장 조사를 실시했다. 조사 결과 사고가 난 컨베이어 벨트에 안전 덮개와 비상정지 장치가 설치돼있지 않았던 것으로 파악됐다.

안전덮개는 컨베이어벨트 상단을 덮어 끼임 사고를 방지하는 역할을 한다. 비상정지 장치는 버튼을 누르면 기계 가동을 중단해 피해를 최소화하기 위한 것이다.

사고를 당한 노동자는 하청업체 소속이었다. 이 노동자가 소속된 하청업체 소장은 경찰 조사에서 “사고 기계에 이 같은 안전장치가 설치돼있지 않아 아워홈 측에 여러 차례 개선 요구를 한 바 있다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.

지난 8일 오후 2시50분쯤 용인시 처인구 남사읍 소재 아워홈 용인2공장 4층 어묵꼬치 포장작업장에서는 하청업체 소속 노동자 A씨(50대)가 컨베이어 벨트에 목 부위가 끼이는 사고를 당했다.

경찰은 A씨가 작업 중 착용하고 있던 두건(위생모자)이 컨베이어 벨트 기계에 말려들어 가면서 사고가 난 것으로 추정하고 있다.

A씨는 심정지 상태로 구조된 뒤 이날까지 의식이 없는 채로 치료받고 있다.

경기남부경찰청 광역범죄수사대 중대재해수사팀은 용인동부경찰서로부터 이번 사고 수사를 넘겨 받아 수사 중이다. 사측이 사고 예방을 위한 조치를 다 하지 않은 정황이 드러나면 책임자를 업무상과실치상 혐의로 입건해 처벌할 방침이다.