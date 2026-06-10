창간 80주년 경향신문

일본은행, 이달 금리 1.0%로 인상 유력···31년 만의 최고수준

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

아사히신문은 9일 일본은행이 이달 15~16일 열리는 금융정책결정회의에서 정책금리를 현행 0.75% 수준에서 1.0% 수준으로 인상할 가능성이 크다고 보도했다.

일본은행이 지난달 발표한 4월 국내 기업물가지수는 전년 대비 4.9% 올라 2023년 5월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

아사히신문은 금리 인상이 뒤처질 경우 기업 간 물가 상승이 소비자물가지수 상승을 더욱 가속시킬 우려가 있다고 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

일본은행, 이달 금리 1.0%로 인상 유력···31년 만의 최고수준

입력 2026.06.10 09:11

수정 2026.06.10 09:12

펼치기/접기
  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우에다 가즈오 일본은행 총재. 로이터연합뉴스

우에다 가즈오 일본은행 총재. 로이터연합뉴스

아사히신문은 9일(현지시간) 일본은행(BOJ)이 이달 15~16일 열리는 금융정책결정회의에서 정책금리를 현행 0.75% 수준에서 1.0% 수준으로 인상할 가능성이 크다고 보도했다. 실현될 경우 1995년 9월 이후 약 31년 만의 최고 수준이다.

아사히신문에 따르면 일본은행은 중동 정세 혼란이 경기 악화 위험보다 물가 상승 위험을 더 크게 키운다는 판단하고 있다. 일본은행은 2024년 3월 대규모 금융완화 정책을 전환한 뒤 세 차례에 걸쳐 추가 금리를 올린 바 있다.

우에다 가즈오 일본은행 총재는 지난 3일 강연에서 “전체적으로 물가 상방 위험이 더 크고 더 빨리 나타날 가능성이 높다”고 밝혔다. 그는 “경기 둔화보다 물가 상승이 더 우려되는 경우에는 금리 인상 여부를 충분히 논의할 필요가 있다”고도 했다. 중동 정세의 불투명한 상황이 계속되더라도 금리 인상에 나설 수 있음을 시사한 것이라고 아사히신문은 분석했다.

일본은행이 지난달 발표한 4월 국내 기업물가지수는 전년 대비 4.9% 올라 2023년 5월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 아사히신문은 금리 인상이 뒤처질 경우 기업 간 물가 상승이 소비자물가지수 상승을 더욱 가속시킬 우려가 있다고 전했다.

금리가 오르면 주택담보대출 변동금리와 예금금리, 기업 차입금리 등 광범위한 금리가 상승해 대출이 어려워지고 물가와 경기를 끌어내리는 방향으로 작용한다. 다만 일본은행은 이번 인상 수준이 경기에 큰 악영향을 주지 않는 범위라고 보고 있으며, 유럽·미국 주요 중앙은행과 비교하면 여전히 극히 낮은 수준이라고 아사히신문은 덧붙였다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글