‘벨파스트 흉기 피습 사건’에 반이민 시위 격화···수단 남성 ‘범행 영상’ 확산

북아일랜드 벨파스트에서 수단 출신 이민자가 흉기를 휘두른 사건이 발생해 대규모 시위가 격화되고 있다.

영국 일간 텔레그래프와 런던방송사(LBC) 등은 벨파스트에서 발생한 흉기 피습 사건을 계기로 시위가 격화되면서 시내 곳곳에서 방화와 폭력 사태가 벌어졌다고 9일(현지시간) 보도했다.

지난 8일 벨파스트 북부 키나드가에서 30대 남성에게 공격받은 40대 남성이 흉기로 공격당해 얼굴과 목, 등에 심각한 부상을 입는 사건이 발생했다. 범행 장면은 엑스 등 SNS에 빠르게 퍼졌다. 가해자는 바닥에 눕힌 피해자 위에 올라타 흉기를 자랑하듯 들어 보이고는 반복해 휘둘렀다.

가해자가 피해자의 목 부위를 반복적으로 공격하는 장면이 퍼지면서 ‘참수’ 사건이라 불리고 있다. 피해자는 현지 주민인 40대 남성으로 알려졌다. 가해자는 지나가던 행인들에 의해 체포됐고, 피해자는 중상을 입고 치료 중인 것으로 알려졌다. 자세한 사건 경위는 알려지지 않았다.

사건 이후 벨파스트 시내에서는 마스크와 복면을 쓴 시위대가 집 세 채와 중동계 슈퍼마켓, 버스, 경찰차 등에 불을 질렀다. 영국의 반이민 활동가인 토미 로빈슨은 자신의 엑스에 시위 참여를 독려하듯 벨파스트 시위 상황을 전했고 “영국은 한계에 다다랐고 정부는 국민에 등을 돌렸다”고 주장했다.

미셸 오닐 북아일랜드 수반은 주택 방화를 “역겨운 비겁한 행위”라고 비난하며 “인종차별과 협박, 폭력은 어디서든 잘못된 것”이라고 말했다. 키어 스타머 영국 총리도 이번 사건을 “역겨운 일”이라고 규탄했다. 존 부처 북아일랜드 경찰청장(PSNI)은 시위 참가를 독려하는 외부인들을 향해 “북아일랜드에 대해 아무것도 모르는 사람들”이라고 지적하며 시민들에게 자제를 촉구했다.

부처 경찰청장에 따르면 체포된 피의자는 2023년 2월 수단에서 파리를 거쳐 더블린으로 이동한 뒤 버스를 타고 벨파스트에 입국했다. 이후 난민 신청을 해 같은 해 9월 영국 체류 허가를 받았으며, 허가 기간은 2028년까지다. 피의자가 이용한 이른바 ‘아일랜드 루트’는 이민자들이 유럽에서 더블린으로 입국한 뒤 별도의 출입국 심사 없이 육로로 북아일랜드에 넘어오는 방식이다.

최근 영국에서는 지난해 12월 한 백인 대학생이 시크교 출신 이민자에 흉기에 찔렸지만 도리어 경찰에 체포된 뒤 사망한 일이 알려지면서 극우 인사들이 ‘백인 역차별’을 주장하는 등 반이민 정서가 커지고 있다.