[속보]“들여보내야 우리가 폭도 아냐” “부정선거, 협상없어”···잠실 개표소 출입 봉쇄 지속

6·3 지방선거 투표용지 부족 문제로 촉발된 잠실 개표소(올림픽핸드볼경기장) 봉쇄 시위가 엿새째 이어지고 있다. 시위 참가자들이 여전히 출입구를 막고 있는 가운데 경기장에 입점해있는 업체들도 출입이 막혀 어려움을 겪고 있다.

10일 오전 경기장 출입구(게이트)에서는 내부로 들어가려는 입점 업체 관계자들과 경찰, 시위 참가자들이 출입 문제를 놓고 실랑이를 벌이는 중이다.

대한체육회 관계자들과 경기장에 사무실이 있는 업체 직원 등은 출입이 꼭 필요하다는 입장이다. 며칠째 게이트가 봉쇄되면서 업무도 중단돼 업체들은 “한계 상황”이라고 호소하고 있다.

경찰과 업체 관계자 등의 간곡한 설득에도 불구하고 시위 참가자들은 게이트 출입을 완강하게 막고 있다.

한 시위 참가자는 “투표함을 지키고 국민주권을 지키기 위한 차원이다. 체육회 업무를 막으려고 하는게 아니다”라며 출입을 막아섰다. 다른 참가자도 “표가 중요하냐 경기가 중요하냐, 자유와 평화를 위해 모였다. 통제하지 마라”고 말했다.

경찰이 “사원증, 신분증 확인하고 들어가는 걸로 하자”고 제안했지만 “협상은 없다. 부정선거다”라는 답변이 돌아왔다. 게이트 여러 곳을 돌면서 출입을 시도하던 업체 관계자와 경찰 등은 결국 돌아섰다.

시위 참가자 내부에서 출입을 시켜야 한다는 반대 의견도 나왔다. “우리가 들여보내줘야 (극우)프레임이 안생긴다” “들여보내야 우리가 폭도가 아닌게 된다” 등의 발언이 나왔다. 그러자 “너가 뭔데” 라며 반박하는 목소리도 일부 참가자들 사이에서 나왔다.

경찰은 시민들의 통행은 협의를 통해 지원하겠다고 밝혔지만 잘 안되고 있다. 경찰청은 전날 “일부 참가자가 선량한 시민의 통행을 방해하거나 법적 권한 없이 다른 사람의 소지품을 수색하는 등 불미스러운 사례가 발생한 바 있다”며 “시민들의 통행을 적극 지원하는 한편, 대화경찰을 증원 배치하고, 서울청 지휘부가 현장에 임장하여 지휘토록 조치했다”고 밝혔다.