AI 활용해 산사태 영향범위 예측한다···산림과학원, 전국 단위 예측기술 개발

산림청 국립산림과학원은 인공지능(AI)를 활용해 전국의 산사태 영향 범위를 예측할 수 있는 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

산사태가 일어나면 흙과 돌, 나무 등이 계곡을 따라 하류로 빠르게 이동하는 토석류가 발생해 인명·재산피해를 초래하는 경우가 많다.

기존에는 토석류 영향 범위를 사전에 예측하려면 토양 특성 등을 현장 조사한 뒤 예측모델에 반영해야 하기 때문에 전국적으로 정확한 사전 예측을 하는 데 한계가 있었다.

산림과학원은 AI 기술과 지형·산림 등 공간데이터를 활용해 기존 예측 모델의 한계를 극복했다. AI를 활용해 현장 조사를 대체할 수 있는 토석류 예측모델로 신속한 영향 범위 예측이 가능하도록 한 것이다.

산림에 인접한 농지 등 피해 가중 요인도 예측모델에 반영하고, 영향 범위 안에 있는 주거·상업시설, 다중이용시설 등 피해 요인도 분석했다. 이를 통해 토석류 발생 시 예상 피해 규모를 보다 정확히 파악할 수 있도록 했다.

예측모델에서는 토석류 영향구역을 주의 지역과 위험 지역으로 구분한다. 산사태 발생 시 주민 대피 범위를 판단하고, 사전에 대피소와 대피경로 등을 파악해 신속한 대피와 인명피해 예방에 활용할 수 있다.

우충식 산림과학원 연구관은 “토석류는 대규모 인명 피해나 재산 피해를 초래할 수 있어 정확한 예측이 중요하다”며 “지방자치단체와 협력해 이번에 개발한 AI 활용 예측 기술이 주민대피와 재난대응에 적극 활용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.