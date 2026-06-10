복숭아 먹고 ‘블랙호크’도 탄다···세종시, 이색 체험 첫 선

복숭아축제 다음달 24일 개막 헬기탑승체험 참가자 480명 모집 사전 신청…이틀간 무료 운영

세종시는 다음달 24일 개막하는 ‘제24회 세종 조치원복숭아축제’의 특별 프로그램인 ‘헬기탑승체험’ 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 체험은 연서면 육군 항공대대와 협력해 진행하는 프로그램으로, 육군의 대표 기동헬기인 블랙호크(UH-60)가 투입된다.

헬기는 연서면 항공대대를 출발해 고복저수지와 세종시민운동장, 오송역 일원을 순회한 뒤 복귀하는 코스로 운항된다. 탑승 시간은 약 10분이며 참가자들은 상공에서 세종시의 자연경관과 조치원복숭아축제 현장을 조망하는 특별한 경험을 할 수 있다.

참가 신청은 오는 20일까지 온라인(구글폼)을 통해 가능하다. 모집 분야는 연서면 주민, 가족(드레스코드), 개인(일반), 개인(드레스코드) 등이며 총 480명을 선발한다.

가족(드레스코드)과 개인(드레스코드) 분야 신청자는 축제의 드레스코드인 분홍색 옷이나 모자 등을 착용한 사진을 함께 제출해야 한다.

신청 자격은 13세 이상(2013년 6월10일 이전 출생) 세종시민이며 가족 분야의 경우 초등학생 이상부터 신청할 수 있다. 군 소음 피해 지역인 연서면 주민에게는 별도의 참여 기회도 제공된다.

신청자가 모집 인원을 초과할 경우 공개 추첨을 통해 최종 참가자를 선정하며 당첨자는 오는 25일 개별 문자메시지로 안내할 예정이다.

헬기탑승체험은 축제 기간인 다음달 25일과 26일 이틀간 무료로 운영된다.

한편 제24회 조치원복숭아축제는 다음달 24일부터 26일까지 세종시민운동장과 도도리파크 일원에서 개최된다. 축제 기간 복숭아 특별판매전, 헬기탑승체험, 복숭아 맥주 밤마실 등 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.