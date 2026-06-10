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AI로 잘 만든 지역 노래·뮤비, 1등에 300만원···충남콘텐츠진흥원, 공모전 개최

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충남콘텐츠진흥원이 운영하는 충남음악창작소는 '충남 지역특화 AI 음원·뮤직비디오 공모전' 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.

참가자들은 충남의 특산물과 전통문화, 지역 명소 등을 소재로 음원과 뮤직비디오를 제작해 출품해야 하며 작품 제작 과정에서 음원과 뮤직비디오 일부에 생성형 AI 기술을 반드시 활용해야 한다.

진흥원은 이번 공모전을 통해 AI 기술과 기존 음악 제작 방식이 결합된 새로운 형태의 콘텐츠 창작을 장려하고 지역 창작자들의 창의적인 아이디어를 발굴해 충남의 문화적 가치를 알릴 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI로 잘 만든 지역 노래·뮤비, 1등에 300만원···충남콘텐츠진흥원, 공모전 개최

입력 2026.06.10 10:25

수정 2026.06.10 10:51

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충남음악창작소, 다음달 22일까지 참가 접수

지역 문화·축제 주제 AI 콘텐츠 발굴

2026 충남 지역특화 AI음원·뮤직비디오 공모전 홍보물. 충남콘텐츠진흥원 제공

2026 충남 지역특화 AI음원·뮤직비디오 공모전 홍보물. 충남콘텐츠진흥원 제공

충남콘텐츠진흥원이 운영하는 충남음악창작소는 ‘충남 지역특화 AI 음원·뮤직비디오 공모전’ 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 인공지능(AI) 기술을 활용한 창작 음원과 뮤직비디오를 발굴하고 지역 음악 산업 활성화를 도모하기 위해 마련됐다. 지난해 AI 음원 공모전과 AI 뮤직비디오 공모전을 별도로 운영했던 것과 달리 올해는 두 분야를 하나로 통합해 참가자들이 보다 완성도 높은 콘텐츠를 선보일 수 있도록 했다.

진흥원은 다음달 22일까지 참가 신청을 받은 뒤 전문가 심사를 거쳐 오는 8월 수상작 5편을 선정·발표할 예정이다.

공모는 충남 전 지역, 천안·보령·계룡 지역의 행사 및 축제를 주제로 한 2개 분야로 진행된다. 참가자들은 충남의 특산물과 전통문화, 지역 명소 등을 소재로 음원과 뮤직비디오를 제작해 출품해야 하며 작품 제작 과정에서 음원과 뮤직비디오 일부에 생성형 AI 기술을 반드시 활용해야 한다.

진흥원은 이번 공모전을 통해 AI 기술과 기존 음악 제작 방식이 결합된 새로운 형태의 콘텐츠 창작을 장려하고 지역 창작자들의 창의적인 아이디어를 발굴해 충남의 문화적 가치를 알릴 계획이다.

시상 규모는 대상 1팀 300만원, 우수상 2팀 각 150만원, 장려상 2팀 각 70만원 등 총 740만원이다. 선정된 작품은 향후 충남 지역의 각종 행사와 홍보 자료 등에 활용될 예정이다.

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