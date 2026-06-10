“AI가 대피 전화하고 주민 확인까지”···경북형 주민대피시스템 운영

경북도가 재난 발생 시 인공지능(AI)이 주민들에게 자동으로 대피 안내 전화를 걸고 주민 대피 상황까지 실시간으로 확인할 수 있는 ‘경북형 주민대피시스템’ 고도화에 나선다.

경북도는 AI 기반 ‘경북형 주민대피시스템’을 지역 22개 시·군 인명피해 우려지역 47개 마을을 대상으로 시범 운영한다고 10일 밝혔다.

이 시스템은 집중호우나 산불 등 재난 발생 시 AI 자동전화를 통해 주민들에게 대피 상황을 신속히 알리고 ‘대피콜’을 활용한 스마트 인증으로 실제 대피 여부를 확인할 수 있도록 설계됐다.

기존에는 마을별 주민 대피 상황을 전화나 수기 방식으로 일일이 파악해야 했지만 해당 스템을 통해 보다 신속하고 체계적인 대응이 가능해진다. 고령층이 많은 농촌 지역 특성을 고려해 마을순찰대와 연계한 현장 대응 기능도 강화했다.

또 마을순찰대 전용 앱으로 주민 이동 현황 등을 실시간 파악할 수 있다. 경북도와 시·군은 이를 활용해 경찰·소방 등 유관기관과 즉시 협조할 수 있는 공조 체계도 마련했다.

경북도는 최근 산불과 집중호우, 태풍 등 대형 재난이 반복되면서 신속한 주민 대피 체계 구축 필요성이 커지고 있다고 설명했다. 올해 시범사업 운영 결과를 반영해 향후 사업 대상 지역도 확대할 계획이다.

경북도는 이날 도청에서 ‘2026년 마을순찰대 안전경북 결의 및 역량강화 교육’을 열고 시스템 시연과 함께 여름철 기상 전망, 주민대피지원단 운영 방안 등에 대한 교육도 진행했다.

이철우 경북도지사는 “재난 위기 상황에서 가장 먼저 이웃의 손을 잡아주는 분들이 바로 마을순찰대원”이라며 “안전 경북 구축을 위한 지원을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.