2027년형 ‘폴스타4’ 출시···최대 200만원 가격 ↓

오늘 오후 3시부터 온라인 판매

전기차 브랜드 폴스타가 2027년형 ‘폴스타4’를 10일 오후 3시부터 온라인 판매한다고 밝혔다.

2027년형 폴스타4는 명칭 변경, 디자인·디테일 개선 등을 거쳤다. 우선 ‘폴스타4 스포츠유틸리티차량(SUV) 쿠페’는 ‘폴스타4 쿠페’로 이름을 변경했다.

트림 구성은 ‘리어 모터’ ‘듀얼 모터’ ‘듀얼 모터 퍼포먼스’로 재편했다. 리어 모터와 듀얼 모터 트림에는 고용량 패시브 댐퍼와 신규 스프링 등을 적용한 섀시를 기본 탑재했다.

외관은 바디 컬러에 따라 대비되는 색상의 엠블럼을 적용했다. 실내에는 파노라믹 글래스 루프 블랙 엠블럼을 새롭게 추가했다.

가격은 리어 모터 모델이 기존과 같은 6690만원이며, 듀얼 모터 모델은 기존보다 200만원 인하한 6990만원으로 책정했다.

주행 보조 기능을 제공하는 파일럿 팩은 기본 사양으로 제공한다. 플러스 팩은 하만 카돈 프리미엄 오디오 시스템, 픽셀 LED 헤드라이트, 2열 전동식 리클라이닝, 핸즈프리 전동식 테일게이트 등을 포함해 600만원에 운영한다. 나파 업그레이드는 기존 450만원에서 400만원으로 낮췄다.

폴스타4는 올해 1분기 국내 프리미엄 전기차 시장에서 952대가 판매돼 판매량 1위를 기록한 모델이다. 함종성 폴스타코리아 대표는 “폴스타4는 지난해와 올해 1분기 고급 전기차 판매 1위를 기록하며 경쟁력을 입증한 모델”이라며 “2027년형 폴스타4 쿠페는 국내 고객들의 고성능 전기차 수요와 프리미엄 옵션 선호를 반영해 주행 밸런스와 상품성을 한층 강화했다”고 밝혔다.