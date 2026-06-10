경북, 미취업 청년 등에 최대 220만원 지원···AI·디지털 교육도

경북도는 고용노동부의 ‘2026년 청년도전지원사업’ 공모에 선정돼 국비 4억원을 확보했다고 10일 밝혔다.

이 사업은 장기간 구직 활동을 하지 않은 청년 등에게 맞춤형 프로그램을 제공해 구직 의욕을 높이고 노동시장 진입을 돕기 위해 추진된다.

경북도는 초기 상담을 통해 청년들의 심리적 장벽을 낮춘다는 방침이다. 이후 인공지능(AI)·디지털 분야 직무 역량 강화 교육, 지역 기업 연계 현장실습, 취업 인센티브 지원 등을 단계적으로 진행할 계획이다.

도는 경북지역의 넓은 생활권을 고려해 거주지 인근에서 편리하게 프로그램에 참여할 수 있도록 남동부권인 경산과 북서부권인 김천에 각각 운영 거점이 들어선다. 프로그램은 15주(120시간) 과정으로 운영된다.

참여 대상은 구직단념청년과 자립준비청년, 청소년복지시설 입·퇴소 청년, 북한이탈청년 등이다. 참여자에게는 최대 150만원의 참여수당과 이수 인센티브(20만원), 취업 인센티브(50만원) 등 최대 220만원이 지원된다.

또한 프로그램을 이수한 청년들에게는 정부 고용정책과 연계한 직업훈련 참여 기회와 지역 기업·협력기관 직무 체험 기회도 제공된다.

경북도는 국민취업지원제도 등과 연계해 취업 성과 관리 체계를 마련할 계획이다. 참여를 희망하는 청년은 수행기관인 경북ICT융합산업진흥협회로 문의하면 된다.

박시균 경북도 메타AI과학국장은 “지역 산업 수요와 연계한 AI 기반 취업 지원 프로그램을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.