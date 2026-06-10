“충남 반도체 미래 책임진다”···한기대, 첨단 패키징 연구거점 구축

교육부 기초과학연구역량강화사업 선정 2031년까지 기업 지원·인재 양성 추진

한국기술교육대 산학협력단이 교육부 주관 ‘2026년도 기초과학연구역량강화사업’에 최종 선정되면서 충청권 반도체 후공정 산업 경쟁력 강화에 나선다.

한국기술교육대는 이번 사업을 통해 ‘첨단 반도체 패키징 융합기술 핵심연구지원센터’를 구축한다고 10일 밝혔다.

사업 선정에 따라 한국기술교육대는 2031년까지 6년간 총 51억7500만원을 투입해 충남지역 반도체 후공정 분야 연구개발(R&D)을 지원할 계획이다.

센터는 기존 구축된 95종의 연구장비를 집적화하고 신규 장비를 도입하는 한편, AI 기반 결과보고서 자동화 시스템 구축, 국제공인시험(KOLAS) 규격 확대(34개→38개) 등 기업 지원 효율성을 높이기 위한 연구 인프라를 확충한다.

또 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업과 반도체 특성화 사업을 연계해 연간 1500명 규모의 실무형 인재 양성 프로그램을 운영한다. 지역 핵심 기업과의 업무협약(MOU)을 바탕으로 교육과 취업, 지역 정주로 이어지는 인재 선순환 체계 구축에도 나설 예정이다.

연구책임자인 이규만 교수는 “센터는 단순한 데이터 제공을 넘어 대학의 공학 역량을 기반으로 기업의 불량 원인 분석과 공정 최적화 솔루션까지 제공하는 R&D형 거점센터가 될 것”이라며 “충남을 단순 생산기지에서 기술 선도형 반도체 패키징 허브로 도약시키는 데 기여하겠다”고 말했다.

한편 한국기술교육대 공용장비센터는 최근 3년간 연평균 1000개 기업을 지원하며 충남지역 산학협력 분야에서 우수한 성과를 이어가고 있다.