한수정·녹색연합, ‘바늘잎나무 가디언즈’ 모집

전국 고산지대 침엽수 생태변화 관찰

산림청 산하 한국수목원정원관리원(한수정)은 녹색연합과 공동으로 오는 16일부터 30일까지 시민과학 프로그램 ‘바늘잎나무 가디언즈’를 운영하기 위한 시민 과학자 200명을 선착순 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 구상나무와 가문비나무, 분비나무 등 아고산대 침엽수의 집단 고사가 확산되는 상황에서 시민이 직접 생태 변화 관찰과 기록에 참여하는 종 보전 활동 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

참가자들은 다음달부터 오는 10월까지 한라산, 지리산, 덕유산, 태백산 등 전국 주요 고산지역에서 침엽수 생육 현황을 관찰하고 자연환경 모니터링 플랫폼인 네이처링 앱을 활용해 데이터를 기록하게 된다.

수집된 자료는 향후 고산침엽수 보전 연구와 관련 정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 예정이다. 우수 활동 참가자에게는 전문가와 함께 분비나무 구과를 채취하는 현장 프로그램 참여 기회도 제공된다.

참가 대상은 산행이 가능한 고등학생 이상 시민이다. 온라인 교육과 개별 모니터링 방식으로 진행돼 누구나 부담 없이 참여할 수 있으며 프로그램은 다음달 1일 온라인 사전교육으로 시작된다.

참가 신청은 녹색연합과 한수정 누리집에서 가능하다. 기타 문의는 한수정 또는 녹색연합으로 하면 된다.

한수정 관계자는 “시민들이 전국 산림 현장에서 축적한 데이터는 고산침엽수 보전을 위한 중요한 연구 자료가 될 것”이라며 “기후위기로 사라져가는 산림생태계를 지키기 위한 시민들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.