정청래 “국민은 영원하고 정권은 짧다, 여당다울 때 국민 지지”···친명계 당권도전 포기 압박에 우회적 대응?

정청래 더불어민주당 대표는 10일 “국민은 영원하고 정권은 짧다”며 ““항상 민심을 살피는 자세가 기본자세여야 한다고 생각한다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “국민을 이기는 정권은 없다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “저는 2002년도에 노사모(노무현 대통령을 사랑하는 모임)였다”고 운을 뗀 뒤 “2년 후인 2004년에 노무현 대통령께서 정치개혁 일환으로 만들었던 지역 경선, 국회의원 후보 지역 경선으로 국회의원이 될 수 있었다. 노무현 시대가 아니었으면 저는 국회의원 되기가 어려웠다”고 말했다.

정 대표는 “보통 계파 보스, 낙하산에 의해서 줄타기해서 공천받던 시대를 마감한 것이 노무현 시대의 정치개혁이었다”며 “그것이 1인 1표, 당원 주권 시대로 저는 이어졌다고 생각한다”고 말했다.

정 대표는 “24년 동안 제가 느끼는 것은 야당은 야당다울 때, 여당은 여당다울 때 국민의 지지를 얻는다는 사실”이라며 “저는 평소 스윙보터는 있어도 고정불변한 중도층은 없다고 생각한다”고 말했다.

정 대표는 “민심이 천심”이라며 “국민을 이기는 정권은 없다. 국민은 영원하고 정권은 짧다”고 말했다. 그는 “항상 국민의 마음, 민심을 살피는 자세가 여당일 때나 야당일 때나 필요한 우리의 기본자세여야 한다”며 “‘순천자는 흥하고 역천자는 망한다’라는 말이 항상 옳았다는 생각이 든다”고 말했다. 그러면서 “민주당과 이재명 정부는 국민의 마음을 얻기 위해 가장 낮은 자세로 가장 깊이 국민의 마음을 새기는 자세를 항상 취하겠다”고 했다.

앞서 정 대표는 오는 11일 경남 김해 봉하마을을 방문해 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고, 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방하려 했으나 같은 날 국회 본회의가 예정돼 있어 일정을 취소했다. 이를 두고 여권에선 정 대표가 오는 8월 전당대회에서 연임에 도전하기에 앞서 친노·친문계 지지층 결집에 나서는 게 아니냐는 해석이 나왔다.