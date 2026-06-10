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경남 시외버스 ‘행선지 선명하게’ 낡은 아크릴판 떼고 LED 교체

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경남도는 편리한 대중교통 이용환경을 조성하기 위해 '시외버스 엘이디 행선지 표지판 설치 지원사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.

도 관할 시외버스 운송사업체 19개사의 시외버스가 대상이다.

총사업비는 6억6151만원을 들여 2027년까지 2년간 시외버스 797대에 LED 행선지 표지판을 설치하는 사업이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남 시외버스 ‘행선지 선명하게’ 낡은 아크릴판 떼고 LED 교체

입력 2026.06.10 11:32

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 편리한 대중교통 이용환경을 조성하기 위해 ‘시외버스 엘이디(LED) 행선지 표지판 설치 지원사업’을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 기존 아크릴식 또는 비조명 방식의 행선지 표지판을 LED 방식으로 교체해 야간이나 비 내릴 때도 목적지 정보를 선명하게 제공하는 것이다.

도 관할 시외버스 운송사업체 19개사의 시외버스가 대상이다. 총사업비는 6억6151만원을 들여 2027년까지 2년간 시외버스 797대에 LED 행선지 표지판을 설치하는 사업이다.

올해는 도비 1억 6600만원을 투입해 200대를 우선 지원할 계획이며, 나머지 597대는 2027년까지 차례대로 지원할 예정이다.

지원 대상 차량은 신규 구입 차량과 저연식 차량을 우선 선정하며, 업체별 필요 물량의 25% 범위에서 지원할 계획이다. 또 표지판 제원과 성능, 지원기준 적합 여부 등을 사전에 확인해 사업의 실효성을 높일 방침이다.

경남도는 이번 사업을 통해 승객들이 고속도로 휴게소와 정류장, 터미널에서 시외버스 행선지를 보다 쉽게 확인할 수 있게 되어 대중교통 이용 편의가 향상될 것으로 기대하고 있다.

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