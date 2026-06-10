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고수온 피해 막는다···전남해수원, 완도 가두리 양식장 이동진료

입력 2026.06.10 11:43

고수온 대응 이동진료. 전남도 제공

고수온 대응 이동진료. 전남도 제공

고수온 피해가 우려되는 전남 완도 해상가두리 양식장에 이동진료반이 투입된다.

전남해양수산과학원은 “11일부터 13일까지 완도 신지·고금면 등 가두리 양식장 밀집 해역에서 ‘고수온기 선제적 양식장 관리 및 이동진료 서비스’를 운영한다”고 10일 밝혔다.

이번 이동진료는 예년보다 빠른 수온 상승에 대비해 양식어류 피해를 줄이기 위한 조치다. 국립수산과학원 수온 예측 자료에 따르면 올해 국내 연안 수온은 지난해보다 1도 이상 높고 상승 속도도 빠를 것으로 전망된다. 고수온 특보 발령 시기가 앞당겨지거나 장기화될 가능성도 있다.

전남해양수산과학원은 국립수산물품질관리원 완도지원과 함께 양식장을 찾아 세균성·기생충성·바이러스성 질병 정밀 검사를 한다. 사육 밀도와 사료 공급량 조절 등 현장 컨설팅도 병행한다.

국립수산물품질관리원 완도지원은 수산용 의약품 사용법과 항생제 오남용 방지 교육을 맡는다. 전남해양수산과학원은 현장에서 기생충 구제약품과 방역 예찰 물품도 무상 지원한다.

김충남 전남해양수산과학원장은 “올해는 지난해보다 수온 상승세가 빨라 양식어가의 초기 대응이 무엇보다 중요하다”며 “현장 중심의 모니터링과 이동 진료를 더욱 강화하고 구제약품과 방역물품 등을 지원해 고수온에 따른 어업 피해를 최소화하겠다”고 말했다.

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