HD현대, 캐나다 대학과 첨단 함정 연구 협약…캐나다 잠수함 수주 지원

브리티시컬럼비아대와 MOU 체결 무인 함정·잠수함 연구 개발 협력

HD현대가 캐나다 현지 대학과 첨단 함정 공동 연구에 나선다. 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전 지원의 일환이다.

HD현대는 10일 캐나다 브리티시컬럼비아대(UBC)와 ‘첨단 디지털과 인공지능 기반 선박 자율 운항 시스템 및 차세대 함정 구조 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 지난 8일(현지시간) 체결했다고 밝혔다.

양측은 이번 협약에 따라 첨단 디지털·인공지능(AI) 기반 선박 설계와 디지털 트윈 기반 시뮬레이션, 자율 운항 시스템 등 미래 조선 분야 공동 연구 개발을 진행한다. 특히 차세대 구축함과 무인 함정, 잠수함에 관한 연구 개발도 함께하기로 했다. 함정과 상선 분야 친환경 첨단 소재 개발도 협력 대상이다.

HD현대는 UBC와의 협약이 CPSP 수주를 지원하기 위한 행보라고 설명했다. CPSP는 캐나다 정부가 2030년 퇴역을 앞둔 빅토리아급 잠수함 4척을 대체할 3000t급 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 사업이다. 총 60조원에 달하는 대규모 사업이다.

한화오션과 HD현대중공업은 ‘팀코리아’를 구성해 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)와 수주 경쟁 중이다. 캐나다 정부는 다음 달 우선협상대상자를 선정한다.

장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장은 “세계 1위 조선 기술 경쟁력을 바탕으로 ‘K방산’ 원팀 승리를 위해 캐나다 명문 UBC와 손을 맞잡게 됐다”며 “향후 캐나다와 첨단 함정 연구개발 분야 협력을 넓혀나가겠다”고 말했다.