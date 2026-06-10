진주 금곡면 돼지농장서 화재···새끼 돼지 700마리 폐사

10일 오전 0시 10분쯤 경남 진주시 금곡면의 한 돼지농장에서 불이 났다.

이 화재로 돼지우리에 있던 새끼 돼지 700마리가 폐사했다.

또 돼지우리 1개 동이 전소되는 등 약 3천만원 상당 재산 피해가 났다.

불은 신고받고 출동한 소방당국에 의해 오전 1시 35분쯤 모두 꺼졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.