진주 금곡면 돼지농장서 화재···새끼 돼지 700마리 폐사

10일 오전 0시 10분쯤 경남 진주시 금곡면의 한 돼지농장에서 불이 났다.
이 화재로 돼지우리에 있던 새끼 돼지 700마리가 폐사했다.
또 돼지우리 1개 동이 전소되는 등 약 3천만원 상당 재산 피해가 났다.
불은 신고받고 출동한 소방당국에 의해 오전 1시 35분쯤 모두 꺼졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
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입력 2026.06.10 13:21
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10일 오전 0시 10분쯤 경남 진주시 금곡면의 한 돼지농장에서 불이 났다.
이 화재로 돼지우리에 있던 새끼 돼지 700마리가 폐사했다.
또 돼지우리 1개 동이 전소되는 등 약 3천만원 상당 재산 피해가 났다.
불은 신고받고 출동한 소방당국에 의해 오전 1시 35분쯤 모두 꺼졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
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