미국·동맹국 ‘패트리엇 미사일 부족’ 비상···잇따른 전쟁에 재고 소진, 생산은 오래 걸려

미국과 동맹국들의 핵심 방공무기인 패트리엇 요격미사일 수요가 급증하고 있지만 생산에 2년 이상이 소요돼 공급 부족이 심화하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 보도했다.

WSJ에 따르면, 패트리엇 최신 요격 모델인 PAC-3 MSE 1발을 생산하는 데는 2년 이상이 걸리고 비용은 약 400만달러(약 55억원)에 달한다. 미 국방부는 올해 방산업체 록히드마틴과 계약을 맺고 연간 생산량을 현재의 3배 이상인 약 2000발 수준으로 늘리기로 했다. 그러나 록히드마틴은 이 목표치를 2030년 말에나 달성할 수 있을 것으로 내다보고 있다고 WSJ은 전했다.

문제는 그때까지 기다릴 여유가 없다는 점이다. 이란과의 전쟁, 4년 넘게 이어지고 있는 러시아의 우크라이나 침공, 지난 2년간의 미군 교전 등이 패트리엇 재고를 잇따라 소진시키고 있다. 미 동맹국들의 주문량도 사상 최고 수준이다. 워싱턴 소재 정책연구기관 전략국제문제연구소(CSIS)는 이란전 이전 수준으로 재고를 회복하려면 최소 3년이 걸리고, 의회가 배정한 탄약 예산으로는 부족하다고 분석했다.

생산 확대를 가로막는 장벽은 한두 가지가 아니다. 록히드마틴의 PAC-3 미사일 공급망에는 400개 이상의 부품 업체가 엮여 있다. 이 가운데 2차 협력업체의 80% 이상이 다른 미사일 프로그램에도 부품을 납품하고 있어, 한 기종의 생산량을 늘리면 다른 무기의 공급망이 흔들리는 구조다.

일부 내부 회로는 이미 상업적으로 단종된 부품이어서 해외 공급업체에 의존할 수밖에 없는 실정이다. 미사일 선단부에 장착돼 표적을 포착하는 핵심 부품 ‘시커’는 보잉의 단일 공장 한 곳에서만 생산되고 있다.

공장 확충과 인력 확보도 난관이다. 보잉의 미사일 부품 공장 증설에는 2년 이상이 소요됐으며, 록히드마틴 조립 공장 인근에 들어설 예정인 L3해리스의 로켓 모터 공장은 1년 뒤에야 가동된다. 신규 인력 채용과 교육에도 약 6개월이 걸리는 데다, 보안 허가가 필요한 직책은 신원 조회 절차까지 거쳐야 한다.

크리스 쿠바식 L3해리스 최고경영자(CEO)는 최근 투자자 컨퍼런스에서 “미사일 생산을 4배로 늘리려면 케이스, 점화기, 밸브, 스로틀 모두를 4배로 늘려야 한다”며 “전체 생태계가 일제히 맞아떨어져야 한다”고 말했다.