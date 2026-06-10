‘통신 먹통’인 대형 재난 현장서 ‘소방관 통화’ 우선 연결된다

이용자가 일시에 몰리면서 통신 장애가 발생하는 대형 재난 현장에서 소방관의 통화가 우선 연결되는 서비스가 본격 시행된다.

소방청과 과학기술정보통신부는 이동통신 3사가 추진한 긴급구조 통신 우선 전송 서비스를 시작한다고 10일 밝혔다.

서비스는 대형 재난 현장에서 통신 수요가 폭증하는 상황에서도 현장 소방대원의 통신이 우선 전송되도록 하는 것이 핵심이다. 이통 3사는 소방대원 단말기에 일반 가입자와 구분되는 전용 유심(USIM)을 적용해 통신망 혼잡 시에도 관련 신호가 우선 처리되도록 한다.

서비스는 LG유플러스가 소방청에 제안하면서 시작됐고, 이후 SK텔레콤과 KT가 참여해 통신 3사가 공동으로 기술 검증 등을 진행한 뒤 상용화했다. 국내에서 첫 시도되는 해당 서비스는 소방전용 단말기 1만8600여대에 적용된다.

과기정통부 등에 따르면 현행 망 중립성 가이드라인은 인터넷 트래픽을 동등하게 처리하는 것을 원칙으로 한다. 다만 제한된 용도와 별도 품질 관리 등 일정 요건을 충족하는 경우에는 특수서비스로 분류해 우선 전송 등을 허용하고 있다. 미국과 독일 등 주요국들도 공공안전 분야에서 긴급구조 우선 전송 체계를 운영하며 구조대원의 통신 품질을 우선 보장하고 있다.

소방청 관계자는 “지금까지 재난 현장에서 일반 시민과 현장 소방대원의 정보통신장비가 동일 수준으로 접속 처리돼 이용자가 일시에 몰리거나 상용통신의 과부하 시 장애가 발생하곤 했다”며 “긴급구조 통신 우선 전송 서비스를 통해 현장 소방대원의 신속하고 정밀한 대응이 가능해질 것으로 기대된다”고 말했다.