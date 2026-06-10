요르단, 이란 미사일 5발 요격···미-이란 보복전 확산, 휴전 흔들

요르단군이 10일(현지시간) 이란이 발사한 미사일 5발을 요격했다고 밝혔고 AFP통신이 보도했다. 미국이 미군 헬기 격추 책임을 이란에 돌리며 보복 공습을 단행한 데 대해 이란이 재보복에 나서면서 중동 인접국으로 갈등이 다시 확대되는 양상이다.

AFP통신에 따르면, 요르단군은 이날 성명을 통해 “이란이 아즈라크를 향해 발사한 미사일 5발을 요격·격추했다”며 “요격 과정에서 잔해가 떨어졌으나 인명 피해나 재산 피해는 없었다”고 밝혔다.

AP통신에 따르면, 미국은 이날 이른 시간 이란을 상대로 공습을 감행했다. 미군 아파치 공격헬기 격추의 책임이 이란에 있다고 판단한 데 따른 것이다. 이란은 즉각 바레인, 쿠웨이트, 요르단의 미군 기지를 표적으로 반격에 나섰다. 바레인과 쿠웨이트는 경보를 발령하고 방공망을 가동했다고 AP통신은 전했다.

취약한 휴전 체제를 더욱 흔들고 있다. 이란과 이스라엘은 지난 7~8일 휴전 발효 이후 처음으로 교전을 벌였다. 이란 국영TV는 이스라엘의 공격으로 자국 방공부대원 최소 2명이 숨졌다고 보도했다.