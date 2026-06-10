삼성전자, 미 유전자 분석 장비기업 ‘엘리먼트’ 1대 주주로

삼성전자가 미국 유전자 분석 장비기업 ‘엘리먼트 바이오사이언스’에 전략적 투자자로 참여해 1대 주주 지위를 확보했다.

삼성전자는 10일 엘리먼트의 ‘시리즈 E’ 투자에 참여해 1억7500만달러(약 2670억원) 규모의 추가 지분 투자를 집행했다고 밝혔다. 삼성전자는 2024년 7월 엘리먼트의 ‘시리즈 D’ 투자에 참여했다. 이번 투자로 엘리먼트의 경영권이 달라지는 것은 아니다.

삼성전자는 이번 투자를 통해 글로벌 정밀 의료 시장 공략을 강화하면서 미래 성장 동력 확보에 나선다는 방침이다.

엘리먼트는 2017년 미 샌디에이고에서 설립된 유전자 분석기업으로 업계 최고 수준인 99%의 분석 정확도를 가진 DNA 시퀀싱 기술을 보유하고 있다. DNA 시퀀싱은 DNA 염기 서열에서 유전적 변이와 특징을 읽어내는 기술로 미래 정밀 의료 분야에서 폭넓게 활용되고 있다. 유전체 정보를 바탕으로 질병을 예측하거나 조기에 발견해 추적 관찰하는 것은 물론 개인 맞춤형 치료법 개발까지 활용하는 식이다. 엘리먼트는 DNA와 RNA·단백질 등 다양한 생체정보와 세포 변화까지 분석하는 ‘멀티오믹스’ 기술도 개발했다.

삼성전자는 갤럭시 워치나 갤럭시 링 등 웨어러블 기기가 수집한 데이터를 엘리먼트의 유전체 분석 데이터와 결합하면 개인 맞춤형 헬스케어 생태계를 구축할 수 있다고 보고 있다. 또 인공지능(AI)에 기반해 유전체 데이터 분석을 혁신하고 질병 초기 판독 정확도도 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 엘리먼트도 차세대 DNA 시퀀싱 및 멀티오믹스 생태계 상용화를 가속화하고, 대규모 글로벌 임상 및 진단 분야의 제품 로드맵 확대도 추진할 예정이다.

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)은 “삼성전자의 AI, 의료기기, 디지털 헬스 전문성과 엘리먼트의 혁신적인 유전체 분석 기술이 결합돼 맞춤형 의료의 미래를 위한 시너지가 창출될 것”이라며 “정밀 의료기기부터 디지털 헬스까지 폭넓은 분야에서 투자를 지속해 나가겠다”고 말했다.