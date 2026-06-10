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미래에셋증권, 개인투자용 국채 6월 청약 실시…2000억원 규모

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본문 요약

미래에셋증권이 개인투자용 국채 6월 청약을 실시한다고 10일 밝혔다.

만기까지 보유시 표면금리와 가산금리를 더해 복리 방식으로 이자를 받을 수 있으며 매입금액 2억원까지는 분리과세돼 세금 부담을 줄일 수 있다.

미래에셋증권 관계자는 "가산금리는 전월 대비 소폭 하향됐으나, 최종 적용 금리는 전 종목 출시 이후 최고 수준"이라고 말했다.

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미래에셋증권, 개인투자용 국채 6월 청약 실시…2000억원 규모

입력 2026.06.10 14:05

  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미래에셋증권 제공.

미래에셋증권 제공.

미래에셋증권이 개인투자용 국채 6월 청약을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 청약은 이날부터 16일까지 공휴일 제외 5영업일간 진행되며 총 발행규모는 2000억원이다.

종목별로는 3년물 이표채 30억원, 3년물 복리채 70억원, 5년물 600억원, 10년물 1000억원, 20년물 300억원 규모다. 가산금리는 3년물 0%, 5년물 0.1%, 10년물 0.5%, 20년물 0.8%이다.

만기까지 보유할 경우 세전 수익률은 3년물 이표채 10.7%(연평균 3.6%), 3년물 복리채 11.1%(연평균 3.7%), 5년물 21.9%(연평균 4.4%), 10년물 59.7%(연평균 6.0%), 20년물 162.6%(연평균 8.1%)이다.

개인투자용 국채는 정부가 개인 투자자를 대상으로 발행하는 저축성 상품이다. 만기까지 보유시 표면금리와 가산금리를 더해 복리 방식으로 이자를 받을 수 있으며 매입금액 2억원까지는 분리과세돼 세금 부담을 줄일 수 있다.

미래에셋증권 관계자는 “가산금리는 전월 대비 소폭 하향됐으나, 최종 적용 금리는 전 종목 출시 이후 최고 수준”이라고 말했다.

영문번역(English Translation)
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