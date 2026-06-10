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강진 전복볶음고추장, 국제식음료품평원 최고 등급 획득

입력 2026.06.10 14:21

강진 전복볶음고추장이 국제식음료품평대회에서 최고 등급인 3스타를 받았다. 강진군 제공

강진 전복볶음고추장이 국제식음료품평대회에서 최고 등급인 3스타를 받았다. 강진군 제공

강진 대표 특산물인 전복과 전통 고추장을 결합한 남도 발효식품이 국제 식음료 품평회에서 최고 등급을 받았다.

강진군은 “지역 농식품 기업인 다산명가㈜농업회사법인의 전복볶음고추장이 벨기에 국제식음료품평원(ITI)이 주관한 2026년 국제식음료품평회에서 최고 등급인 ‘3스타’를 획득했다”고 10일 밝혔다.

국제식음료품평원은 전 세계 식음료 제품을 대상으로 블라인드 평가를 진행하는 기관이다. 올해 품평회에는 20개국 이상에서 선발된 셰프와 소믈리에 250여명이 심사위원으로 참여했다.

심사는 첫인상과 시각, 후각, 미각, 조직감 등 5개 항목에 대해 이뤄졌다. 전복볶음고추장은 전복살의 식감과 고추장의 감칠맛을 살린 점이 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

다산명가는 2013년 프랑스에서 열린 세계 식품 품평회 ‘베스트 오브 가스트로노미’에서 대상을 받은 바 있다. 2012년부터는 현대백화점 프리미엄 식품관 브랜드인 ‘명인명촌’에 입점해 전통 발효식품을 판매하고 있다.

강진군 관계자는 “이번 수상은 지역 농식품 기업의 우수한 기술력과 품질이 국제무대에서 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 지역 농식품 기업의 성장 기반을 강화하고 해외시장 진출을 적극 지원해 강진 농식품의 세계화에 힘쓰겠다”고 말했다.

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