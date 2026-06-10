이란 경고에도 레바논 맹폭한 이스라엘···최소 11명 사망

이스라엘이 이란의 공격 중단 경고에도 불구하고 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라가 합의를 위반했다며 레바논에 대한 대대적인 공습을 이어갔다.

AFP통신은 9일(현지시간) 이스라엘의 레바논 남부 도시 티레 공습으로 11명이 사망했다고 전했다.

이스라엘의 티레 공습은 이란의 레바논 공격에 대한 경고 하루 만에 벌어졌다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 전날 이스라엘을 향한 공격을 중단한다고 밝히며 “남부 레바논을 포함한 지역에서 공격이 계속되면 이전보다 더 가혹하고 강력한 조치가 뒤따를 것”이라고 경고한 바 있다.

이스라엘군은 이날 티레 공습 직후 해당 지역 전역에 대피 명령을 내렸다. 아비하이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인은 엑스를 통해 대피 명령을 내리며 “헤즈볼라 테러 조직이 정전 합의를 위반하고 이스라엘 내부 전선을 공격함에 따라 국방군은 강력하게 대응할 수밖에 없다”며 “헤즈볼라 세력이나 그 시설 근처에 머무르는 것은 당신의 생명을 위험에 빠뜨릴 것”이라고 썼다.

이스라엘군의 대피 명령 이후 티레에서는 대규모 피란 사태가 발생했다. 수백명의 사람들이 북쪽으로 이동하며 극심한 교통 체증이 발생했다. 레바논 당국에 따르면 임시 대피소가 순식간에 만원이 되기도 했다. 티레는 레바논 남부 마을에서 쫓겨난 수천명의 피란민들이 거주하고 있는 것으로 알려져 있으며 티레 내 기독교인 거주 지역은 이전까지는 이스라엘의 공격을 받지 않았다.

하닌 사예드 레바논 사회장관은 “티레의 일부 지역은 주민들이 피란처를 찾거나 친척 집에 머물면서 기본 서비스를 이용할 수 있는 마지막 몇 안 되는 장소 가운데 하나”라며 “(이스라엘군의) 대피 명령으로 주민들이 대거 이동하면서 구호 단체들의 지원 활동이 더욱 어려워질 수 있다”고 로이터에 말했다. 국경없는의사회는 이날 티레 인근 여러 병원에서의 의료 지원 활동과 이동 진료소 운영을 일시 중단했다고 밝혔다.

유네스코 세계문화유산으로 등재된 티레는 웅장한 고대 로마 유적지가 남아있는 도시로 유명하다. 레바논 문화부 산하의 고고학 유적지 지역 책임자인 알리 바다위는 “(공습의) 잔해가 넓은 지역에 걸쳐 떨어지면서 현장의 수많은 유물이 피해를 입었고 일부 유물들은 잔해에 깔려 파손되기도 했다”고 AFP통신에 말했다.

레바논에서 이어지고 있는 분쟁 상황은 미국과 이란의 휴전 협상에서의 주요 장애물로 꼽히고 있다. 이란은 레바논을 포함한 모든 전선에서 휴전이 이뤄져야 한다고 주장해 왔다. 미국이 레바논 정부와 이스라엘을 중재해 휴전 합의를 발표했지만 헤즈볼라가 이를 거부한 바 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 레바논에서의 분쟁이 이란과의 협상을 방해하고 있다며 불만을 표출한 것으로 알려졌다.

레바논 당국은 지난 3월 이후 이스라엘의 공격으로 레바논에서 3666명이 사망하고 100만명 이상이 피란민이 된 것으로 집계됐다.