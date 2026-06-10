창간 80주년 경향신문

“쉼표가 필요한 지금, 제주 농어촌 한달살이 어때요?” 참가자 모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“쉼표가 필요한 지금, 제주 농어촌 한달살이 어때요?” 참가자 모집

입력 2026.06.10 14:31

제주 안전 인증 농어촌민박서 28박 이상 체류 50팀 모집

제주 외 거주자 대상 최대 60만원 지원…도내 농어촌서 경험하는 특별한 한 달

제주 농어촌 한달살기 홍보 포스터. 제주관광공사 제공

제주 농어촌 한달살기 홍보 포스터. 제주관광공사 제공

제주도가 농어촌 ‘한 달 살이’ 참가자를 모집한다.

제주도와 제주관광공사는 오는 7월3일까지 온라인을 통해 ‘제주 안전 인증 농어촌민박에서 폭삭(충분히) 쉬멍(쉬면서) 한 달 살기’ 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 관광객에게는 제주 농어촌 마을에서 장기체류하며 재충전할 수 있는 시간을, 농어촌 지역에는 활력을 불어넣는 새로운 체류형 관광 모델을 만들기 위해 기획됐다.

모집 규모는 모두 50팀이다. 제주가 아닌 다른 지역에 주소를 둔 사람이면 누구나 신청할 수 있다. 최종 선정된 참가자는 올해 11월22일까지 제주 안전 인증 농어촌민박에서 28박 이상 머물며 자유롭게 제주를 즐기면 된다. 또 개인의 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 제주 여행과 안전 인증 농어촌민박을 홍보해야 한다.

1인 1팀에게는 30만원, 2인 이상으로 구성된 1팀에게는 최대 60만원까지 지원금이 지급된다. 참가자는 여행이 종료된 후 숙박확인서, 숙박 결제 영수증, 항공권 영수증, SNS 홍보 등의 증빙서류를 제출하면 지원금을 지급받을 수 있다.

참가 신청은 이메일(jejulife@ijto.or.kr)로 참가신청서와 개인정보 제공 동의서, 서약서, 주민등록초본 등을 제출하면 된다.

도와 공사는 ‘제주 한달살이 지원 사연’과 ‘제주에서 보내고 싶은 한 달’에 대한 여행계획서를 바탕으로 서류심사를 거쳐 참가자를 선정할 예정이다.

제주관광공사 관계자는 “이번 사업은 제주 농어촌마을에서 직접 살아보며 지역의 고유한 매력을 깊이 경험할 수 있도록 기획한 체류형 관광 프로그램”이라며 “쉼과 재충전이 필요한 직장인, 새로운 도전을 준비하는 예비 창업가와 이직 준비자, 퇴직 후 제2의 인생을 고민하는 중장년층, 제주 이주와 장기체류를 고민하는 분들에게 특별한 경험이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 ‘안전 인증 농어촌민박’은 제주도가 실시한 평가에서 기본시설·안전관리·범죄예방·위생관리 등 총 6개 분야 20개 항목에 대해 일정 기준 이상을 충족한 업소다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글