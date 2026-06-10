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본문 요약

30억 원대 불법 도박사이트 운영 총괄자와 성인 PC방 업주 등 21명이 경찰에 붙잡혔다.

경찰 관계자는 "A씨는 '성인 PC방 전문 부동산 중개' 역할을 하던 연계책에게 총판을 맡기고, 도박사이트를 전국으로 확산하려 했다"며 "사건에 연루된 공인중개사는 '부동산 경기 침체로 생계 유지를 위해 가담했다'고 진술했다"고 말했다.

경찰은 한국공인중개사협회에 '공인중개사가 불법 성인PC방 점포를 알선·중개할 경우 방조범으로 처벌될 수 있다'는 내용의 안내문을 발송했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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공인중개사가 영업 총판···울산경찰, 성인PC방에 도박프로그램 유통한 일당 검거

입력 2026.06.10 14:33

수정 2026.06.10 15:01

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  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

불법 성인 PC방 부동산 중개 전단. 울산경찰청 제공

불법 성인 PC방 부동산 중개 전단. 울산경찰청 제공

30억원대 불법 도박사이트 운영자와 성인 PC방 업주 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

울산경찰청은 도박공간 개설 혐의 등으로 운영 총괄 A씨와 매장관리책, PC방 연계책 등 3명을 구속했다고 10일 밝혔다. 경찰은 해당 조직의 재무담당책과 공인중개사 등 2명과 이 조직으로부터 도박 프로그램을 제공받아 손님들에게 제공한 PC방 업주 16명도 함께 입건했다.

경찰에 따르면 A씨 일당은 지난 4월 중순부터 성인 PC방에 도박 프로그램을 유포한 혐의를 받고 있다. 이들은 공인중개사무소를 운영하던 B씨 등에게 영업 총판을 맡겨 빈 점포를 소개받고, 성인 PC방 개설을 알선하는 방식으로 조직을 확장한 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 일당이 적발되기까지 도박사이트를 운영한 3주간 판돈이 약 33억원으로 확인됐다고 밝혔다. A씨는 이번 사건과 별개로 전화금융사기(보이스피싱)에도 연루돼 3년 전부터 수배 중이었던 것으로 드러났다.

경찰은 지난달 초 성인 PC방을 단속하다가 A씨 등이 연루된 조직을 포착하고 수사를 벌였다. 경찰은 A씨의 차량과 PC방 18곳을 수색해 현금 5000만원과 스마트폰 39대, PC 132대를 압수했다. 또 A씨 일당이 22억원 상당의 매출을 올린 것으로 보고 국세청에 이를 통보했다.

경찰 관계자는 “A씨는 부동산 중개 역할을 하던 연계책에게 총판을 맡기고, 도박사이트를 전국으로 확장하려 했다”며 “사건에 연루된 공인중개사는 ‘부동산 경기 침체로 생계 유지를 위해 가담했다’고 진술했다”고 말했다.

한편 경찰은 한국공인중개사협회에 ‘공인중개사가 불법 성인PC방 점포를 알선·중개할 경우 방조범으로 처벌될 수 있다’는 내용의 안내문을 발송했다.

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