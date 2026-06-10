중국, 한국 의원들 대만 방문에 반발···“하나의 중국 원칙 지켜야”

한국 여야 의원들이 대만을 방문한 데 대해 중국이 반발했다.

중국중앙(CC)TV 보도에 따르면 주한 중국대사관은 9일 곽상언 더불어민주당 의원, 박수영 국민의힘 의원, 김재원 조국혁신당 의원 등 한국 국회의원들이 전날 대만을 방문한 데 대해 “중국 측은 한국 국회의원 3명의 대만 방문에 단호히 반대한다”며 “주한 중국대사관도 한국 외교부와 국회, 관련 정당에 각각 엄중히 항의하고 강한 반대 입장을 전달했다”고 밝혔다.

이어 “대만 문제는 전적으로 중국의 내정이며 중국 핵심 이익 중에서도 가장 핵심적인 사안이다. ‘하나의 중국’ 원칙은 중·한(한·중) 관계 발전의 정치적 기초”라고 강조했다. 그러면서 “유감스럽게도 한국의 극소수 의원들이 대만 문제에서 하나의 중국 원칙에 도전하려 하고 있다”며 “이는 중·한(한·중) 관계를 방해하고 훼손하려는 시도”라고 했다. 또 “이러한 행위는 받아들일 수 없으며, 양국 우호 협력을 추진하려는 중·한(한·중) 각계의 노력에 역행하는 것”이라고 덧붙였다.

린젠 중국 외교부 대변인은 9일 브리핑에서 “중국은 수교국이 중국 대만 지역과 어떠한 형식의 공식적 왕래를 하는 것에도 일관되고 단호히 반대해왔다”며 “1992년 수교 때 양국이 발표한 공동성명에는 한국이 중국에는 오직 하나의 중국이 있고, 대만은 중국 일부분이라는 입장을 존중한다는 점을 명확히 규정했다. 올해 들어 한국은 여러 자리에서 ‘하나의 중국’을 존중한다는 입장에 변화가 없다는 점을 공개적으로 천명했다”고 말했다.

린 대변인은 “중국은 이에 관해 한국 측에 엄정한 교섭(외교 경로를 통한 항의)을 제출했다”며 “우리는 한국이 중한 관계의 큰 구도에서 출발해 약속을 지키고 ‘하나의 중국’ 원칙을 실질적으로 지키기를 촉구한다”고 덧붙였다.

앞서 대만 외교부는 우즈중 정무차장(차관)이 8일 한국 국회의원 방문단과 오찬을 함께했다고 밝혔다.

이어 대만 외교부는 “대만-한국 관계와 지정학적 도전 공동 대응, 정치·경제 및 문화 교류, 반도체·인공지능(AI) 산업 발전 등 의제에 관해 심도 있게 의견을 교환했다”고 설명했다.

한국 외교부는 10일 한국 정부에 반대 입장을 전했다는 보도와 관련해 “정부 차원에서 국회의원의 개별 활동에 대해 언급할 사항은 없다”며 “정부의 ‘하나의 중국’ 존중 입장에는 변함이 없다”고 밝혔다.