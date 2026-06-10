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‘내란 가담 혐의’ 김명수 전 합참의장 구속심사 15일 열린다

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본문 요약

12·3 내란에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장의 구속 여부를 판단할 법원의 영장실질심사가 15일 열린다.

서울중앙지법은 오는 15일 오전 9시30분에 부동식 내란영장전담 부장판사 심리로 내란 중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 구속영장심사를 연다고 10일 밝혔다.

그날 오전 11시에는 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 오후 2시에는 정진팔 전 합참 차장, 오후 3시30분에는 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대한 구속영장심사를 진행한다.

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‘내란 가담 혐의’ 김명수 전 합참의장 구속심사 15일 열린다

입력 2026.06.10 14:39

  • 허진무 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재식·정진팔·김흥준 구속영장심사도 진행

김명수 전 합동참모본부 의장. 국회사진기자단

김명수 전 합동참모본부 의장. 국회사진기자단

12·3 내란에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장의 구속 여부를 판단할 법원의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)가 15일 열린다.

서울중앙지법은 오는 15일 오전 9시30분에 부동식 내란영장전담 부장판사 심리로 내란 중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 구속영장심사를 연다고 10일 밝혔다.

그날 오전 11시에는 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 오후 2시에는 정진팔 전 합참 차장, 오후 3시30분에는 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대한 구속영장심사를 진행한다.

권창영 2차 종합특별검사는 전날 이들에 대해 구속영장을 청구했다. 김 전 의장은 2024년 12월3일 윤 전 대통령이 불법계엄을 선포하자 계엄사령부 구성을 방관하고, 육군특수전사령부와 수도방위사령부에 ‘계엄사무를 우선하라’는 취지의 단편명령을 하달해 계엄을 지원한 혐의를 받는다.

종합특검은 정 전 차장, 김 전 실장, 이 전 차장도 김 전 의장과 함께 불법계엄을 지켜보면서 계엄사 구성을 지원했다고 본다.

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