‘내란 가담 혐의’ 김명수 전 합참의장 구속심사 15일 열린다

12·3 내란에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장의 구속 여부를 판단할 법원의 영장실질심사가 15일 열린다.

서울중앙지법은 오는 15일 오전 9시30분에 부동식 내란영장전담 부장판사 심리로 내란 중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 구속영장심사를 연다고 10일 밝혔다.

그날 오전 11시에는 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 오후 2시에는 정진팔 전 합참 차장, 오후 3시30분에는 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대한 구속영장심사를 진행한다.