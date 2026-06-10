해외여행 준비할 때 ‘호텔 예약’ 제일 싼 요일은?

호텔스닷컴 예약 데이터·설문조사 결과 분석해보니 목요일 체크인·막바지 예약이 가장 저렴

여름 휴가철을 앞두고 해외여행 수요가 늘어나는 가운데, 호텔을 언제 예약하느냐에 따라 숙박비를 크게 아낄 수 있는 것으로 나타났다.

목요일 체크인·막바지 예약이 더 싸다

호텔 예약 플랫폼 호텔스닷컴이 예약 데이터와 전 세계 여행객 1만1000명을 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 발표한 ‘2026 호텔 가격 지수(Hotel Price Index)’에 따르면 체크인 1주일 이내에 호텔을 예약한 여행객은 4개월 이상 미리 예약한 여행객보다 평균 44% 저렴한 가격에 숙박한 것으로 나타났다. 특히 4성급 호텔에서 이러한 경향이 두드러졌다. 막바지 예약을 통해 4성급 호텔에 투숙한 경우 평균 36%의 비용 절감 효과를 누린 것으로 조사됐다.

숙박 요일도 가격에 영향을 미쳤다. 한국인 여행객의 해외 호텔 예약 데이터를 분석한 결과 목요일 체크인이 가장 저렴한 반면 토요일 체크인은 가장 비싼 것으로 집계됐다. 일정 조정이 가능하다면 체크인 날짜만 바꿔도 숙박비를 줄일 수 있다는 의미다.

계절별로는 봄이 가장 합리적인 숙박 시기로 분석됐다. 호텔 요금은 3월 둘째 주에 연중 가장 낮은 수준까지 떨어졌으며, 2월 역시 비용 부담이 적은 시기로 나타났다. 반면 가을 여행 수요와 연휴가 집중되는 10월 초에는 호텔 가격이 연중 최고 수준까지 상승했다.

이외에도 한국인 여행객들은 단순히 저렴한 숙소를 찾기보다 예약 시점과 여행 일정 등을 전략적으로 조정해 가격 대비 만족도를 높이는 방식으로 여행을 계획하는 것으로 나타났다.

다낭·가고시마 호텔비 하락

일부 해외 도시는 지난해보다 숙박비가 낮아지면서 가격 경쟁력을 높인 것으로 나타났다.

전년 대비 평균 일일 숙박요금(ADR) 하락 폭이 가장 큰 지역으로는 일본 가고시마(-20%), 미국 라스베이거스(-15%), 베트남 다낭(-10%) 등이 꼽혔다. 꾸준히 한국인 여행객의 관심을 받아온 여행지들이지만 올해는 상대적으로 더 저렴한 가격에 숙박이 가능해진 셈이다.

숙박비 자체가 저렴한 여행지도 눈길을 끌었다. 1박 평균 숙박요금이 22만원 이하인 도시로는 베트남 하노이(15만4000원), 필리핀 마닐라(15만4000원), 베트남 호찌민(15만5000원), 인도네시아 자카르타(16만6000원), 베트남 나트랑(17만3000원) 등이 이름을 올렸다.

동남아시아 주요 도시들이 여전히 높은 가성비를 제공하는 대표 여행지로 평가받고 있다는 분석이다.

달라진 럭셔리 기준

조사에서는 젊은 세대가 생각하는 ‘럭셔리’의 기준도 달라지고 있는 것으로 증명됐다. 설문조사 결과 Z세대 응답자의 55%, 밀레니얼 세대의 53%는 올해 럭셔리 숙소에 대한 관심이 지난해와 비슷하거나 오히려 더 높아졌다고 답했다.

하지만 고급 호텔을 선택하는 방식은 달라졌다. Z세대는 5성급 호텔(18%)보다 4성급 숙소(37%)를 더 자주 이용하는 것으로 조사됐다. 무조건 최고 등급을 선택하기보다 가격 대비 경험을 따지는 경향이 강해진 것이다.

실제로 Z세대가 생각하는 럭셔리 요소로는 뛰어난 전망(39%)이 가장 높은 비율을 차지했다. 이어 넓은 객실(31%), 룸서비스(30%), 첨단 편의시설(30%) 순으로 나타났다. 업계는 이제 럭셔리가 단순히 호텔 성급보다 숙박 경험과 만족도를 중심으로 재정의되고 있다고 해석한다.

20만~30만원대로 누리는 해외 5성급 호텔

합리적인 가격에 5성급 호텔을 이용할 수 있는 여행지도 주목받고 있다.

호텔스닷컴에 따르면 베트남 나트랑의 5성급 호텔 평균 숙박요금은 19만9000원으로 조사됐다. 이어 말레이시아 쿠알라룸푸르(24만2000원), 필리핀 마닐라(24만9000원), 인도네시아 자카르타(26만4000원), 태국 방콕(27만6000원) 등도 1박 38만원 이하 수준에서 5성급 숙박이 가능한 여행지로 분석됐다.

특히 해외에서는 4성급에서 5성급으로 업그레이드할 때 평균 비용 상승률이 39% 수준인 반면, 국내에서는 같은 업그레이드에 평균 113%의 추가 비용이 드는 것으로 조사됐다.

5성급 호텔에 대한 관심도 높아지고 있다. 전년 대비 5성급 호텔 검색량 증가율은 중국 베이징·선전이 65%로 가장 높았고, 인도네시아 덴파사르(60%), 중국 상하이(50%), 일본 교토(45%) 등이 뒤를 이었다.