오늘도 ‘경기장 진입’ 실패한 대한체육회 직원들…경찰 통제도 안 먹히는 ‘잠실 시위대’

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발하는 시위대가 봉쇄 중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 내 사무실에 들어가려는 대한체육회 측 시도가 이틀 연속 무산됐다. 경찰이 길을 터주기로 했으나 시위대의 반발에 막혔다. 대한체육회 측은 “사무실에 들어가는데 왜 욕을 먹어야 하나”라며 정부에 조치를 촉구했다.

대한체육회 관계자는 10일 핸드볼경기장 인근에서 기자들과 만나 “(경기장 내부로) 들어가는 게 최우선 목적이었는데 오늘은 못 들어갔다”고 말했다. 잠실 개표소가 차려진 핸드볼경기장을 이날까지 6일째 봉쇄 중인 시위대의 통제로 경기장 내 사무실 진입이 또다시 무산된 것이다.

대한체육회 측 설명을 종합하면 체육회 직원들은 전날 오후 6시쯤 진입에 실패한 이후 경찰과 협의를 거쳐 이날 오전 8시 진입을 시도했다. 그러나 일부 시위대의 반발에 직면해 성공하지 못했다. 이후 통로를 막고 있는 시위대에게 “최소한의 업무 용품을 갖고 나오겠다”고 통행 보장을 요구했지만, 시위대 일부가 “사무실을 찍겠다”고 조건을 달자 이날 진입을 포기했다.

대한체육회 측은 경기장 앞에서 집회가 시작된 지난 5일부터 사무실에 들어가지 못하고 있다며 고통을 호소했다. 대한체육회 관계자는 “(경기장 내 사무실이 있는) 12개 종목 단체는 업무의 터전을 빼앗겼다”며 “사무실에 들어가는데 왜 쌍욕을 먹고 나쁜 사람이 되어야 하는지 모르겠다”고 말했다.

대한체육회 관계자는 사무실 출입 봉쇄로 제 때 세금을 내지 못했다며 “우리가 세금을 더 내야 하는데 이게 누구 책임인가”라고 따져 물었다. 이 관계자는 “스포츠 지도사 자격증 시험이 있다. 최소 1년 넘게 (시험을) 준비하는 사람들이 있는데 관련 정보도 못 가지고 나오고 있다”고 말했다. 일부 종목 단체의 국제대회 준비 업무에도 차질이 빚어지고 있다고 한다.

대한체육회 측은 정부에 조치를 촉구했다. 대한체육회 관계자는 “정부와 선거관리위원회, 문화체육관광부는 뭐하나”라며 “관련해서 기자들도 좀 물어봐 달라”고 말했다. 경찰이 이날 진입 시도 시 직원들을 지켜주며 길을 터주고자 했으나 실패했다고도 이 관계자는 전했다.

경찰청은 전날 “시설관리자와 긴밀히 협력해 시민들의 통행을 적극 지원하겠다”며 시위대 관리·대응을 강화하겠다고 밝혔다. 서울경찰청 공공안전차장(치안감)이 이끄는 현장 지휘부가 대응에 나서고 있지만, 시위대의 무분별한 통행 방해를 통제하지 못하고 있다.