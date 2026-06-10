롯데온 “‘여름맞이 숙박세일 페스타’ 7% 더 추가 할인해드려요”

롯데쇼핑의 e커머스플랫폼 롯데온이 ‘여름맞이 숙박세일전’에 나선다.

롯데온은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 ‘여름맞이 숙박세일 페스타’에 동참한다고 10일 밝혔다. 여름휴가로 가기 좋은 국내 여행지를 제안하는 것은 물론 정부 지원 할인에 롯데온 단독 혜택을 더해 여행비 부담을 크게 낮춘 것이 특징이다.

롯데온에 따르면 오는 11일부터 7월 31일까지 진행되는 행사 기간동안 매일 오전 10시 비수도권 숙박시설에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 선착순 발급한다. 숙박 금액과 조건에 따라 최대 7만원까지 할인해주며 비수도권 인구감소지역 85개 지자체가 대상이다.

롯데온은 정부 지원 할인과 함께 추가 혜택도 마련했다. 숙박세일 페스타 대상 상품에 대해 선착순 최대 7% 결제 할인 혜택을 준다. 정부 할인 쿠폰과 중복 적용이 가능해 고객의 여행 비용 부담을 낮췄다.

롯데온은 강원·경남·경북·대구·부산·전남·전북·충남·충북 등 지역별 대표 숙박 상품도 제안한다. 특히 행사 페이지의 예약 가능 상품에 ‘숙박세일 페스타’ 엠블럼을 적용해 편의성을 높였다.

롯데온 관계자는 “여름철 국내 여행을 활성화하고 지역경제에 활력을 불어넣는 여름맞이 숙박세일 페스타에 롯데온도 힘을 보탠다”면서 “롯데온과 함께 숨은 국내 여행지의 매력을 찾아 여름휴가를 알차게 보내시길 바란다”고 말했다.