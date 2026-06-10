창간 80주년 경향신문

롯데온 “‘여름맞이 숙박세일 페스타’ 7% 더 추가 할인해드려요”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

롯데쇼핑의 e커머스플랫폼 롯데온이 '여름맞이 숙박세일전'에 나선다.

롯데온은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '여름맞이 숙박세일 페스타'에 동참한다고 10일 밝혔다.

여름휴가로 가기 좋은 국내 여행지를 제안하는 것은 물론 정부 지원 할인에 롯데온 단독 혜택을 더해 여행비 부담을 크게 낮춘 것이 특징이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

롯데온 “‘여름맞이 숙박세일 페스타’ 7% 더 추가 할인해드려요”

입력 2026.06.10 15:00

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데온 제공 사진 크게보기

롯데온 제공

롯데쇼핑의 e커머스플랫폼 롯데온이 ‘여름맞이 숙박세일전’에 나선다.

롯데온은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 ‘여름맞이 숙박세일 페스타’에 동참한다고 10일 밝혔다. 여름휴가로 가기 좋은 국내 여행지를 제안하는 것은 물론 정부 지원 할인에 롯데온 단독 혜택을 더해 여행비 부담을 크게 낮춘 것이 특징이다.

롯데온에 따르면 오는 11일부터 7월 31일까지 진행되는 행사 기간동안 매일 오전 10시 비수도권 숙박시설에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 선착순 발급한다. 숙박 금액과 조건에 따라 최대 7만원까지 할인해주며 비수도권 인구감소지역 85개 지자체가 대상이다.

롯데온은 정부 지원 할인과 함께 추가 혜택도 마련했다. 숙박세일 페스타 대상 상품에 대해 선착순 최대 7% 결제 할인 혜택을 준다. 정부 할인 쿠폰과 중복 적용이 가능해 고객의 여행 비용 부담을 낮췄다.

롯데온은 강원·경남·경북·대구·부산·전남·전북·충남·충북 등 지역별 대표 숙박 상품도 제안한다. 특히 행사 페이지의 예약 가능 상품에 ‘숙박세일 페스타’ 엠블럼을 적용해 편의성을 높였다.

롯데온 관계자는 “여름철 국내 여행을 활성화하고 지역경제에 활력을 불어넣는 여름맞이 숙박세일 페스타에 롯데온도 힘을 보탠다”면서 “롯데온과 함께 숨은 국내 여행지의 매력을 찾아 여름휴가를 알차게 보내시길 바란다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글