[단독]가수 이랑, ‘노래 검열 의혹’ 손해배상 승소…‘윤석열 행안부’ 부당 개입 인정

윤석열 정권 시절 행정안전부가 가수 이랑씨의 부마민주항쟁 기념식 공연 곡을 검열했다는 의혹과 관련해 법원이 정부의 배상 책임을 인정했다. 행안부는 “주최기관이 공연에 개입하는 것은 당연한 권리”라고 주장해왔지만, 법원은 이를 ‘부당한 개입’으로 판단한 것으로 풀이된다.

서울중앙지법 민사단독37부(이효진 부장판사)는 10일 가수 이랑씨와 강상우 감독이 행안부, 부마민주항쟁기념재단 등을 상대로 낸 손해배상 소송 선고기일을 열고 “정부와 재단이 공동하여 원고들에 각 300만원 위자료를 지급하라”라고 판결했다. 공연대행업체 A사에 대해서는 “강 감독에게 1000만원, 이씨에게 700만원을 지급하라”고 명령했다.

이 소송은 행안부가 2022년 10월 부산에서 열린 제43주년 부마민주항쟁 기념식에서 공연 예정이었던 이씨의 노래 ‘늑대가 나타났다’를 문제삼은 게 발단이 됐다. 노래는 저항하는 약자들이 ‘늑대’나 ‘마녀’로 치부되는 현실을 짚은 노래다. 재단 측은 공연을 약 3주 앞둔 시점에 공연 총연출을 맡았던 강 감독에게 “행안부 윗선에서 노래 교체를 원한다”며 해당 노래를 공연 목록에서 빼달라고 했다. 강 감독과 이씨는 이를 거절했지만 행안부 요구가 계속되자 공연에서 하차했다.

이후 두 사람은 2023년 11월 “행안부의 부당한 공권력 행사와, 이를 무비판적으로 받아들인 재단의 행위로 인해 원고들은 예술·표현의 자유를 침해당했다”며 소송을 냈다.

법원에 제출한 소장을 보면, 이들은 “정부와 재단의 개입 이후 원고들은 ‘결격사유가 있는 공연인지’를 끊임없이 고민하며 자기검열을 하게돼 정신적 고통이 상당하다”며 정부와 재단이 위자료 2000만원을 각각 지급해야 한다고 주장했다. 공연이 무산되면서 지급받지 못한 용역비(강 감독 1000만원, 이씨 700만원)도 대행업체 A사에 청구했다.

재판에서 원고 측은 ▲행안부가 국가기관이 예술을 검열하지 않을 권리를 규정한 ‘예술인권리보장법’을 위반한 점 ▲재단 측이 ‘행안부의 개입 없이 진행되는 공연’이라는 당초 약속을 지키지 않은 점을 문제로 지적해왔다. 당시 행안부가 재단을 통해 밝힌 공식 사유는 ‘밝은 노래를 원한다’는 것이었지만, 다른 관계자 등을 통해 “노래 가사에 나오는 ‘늑대’가 ‘VIP’(대통령)를 상징하는 게 아니냐는 이야기가 있었다”는 말을 들었다고도 주장했다.

행안부는 “주최기관으로서 곡 선정에 관여하는 것은 당연하다”는 입장이다. 그간 재판에서는 행안부가 노래 교체를 요구한 구체적인 이유가 무엇인지가 쟁점이었다. 공연 업무를 담당했던 재단 관계자들은 법정에서 ‘행안부가 갑작스럽게 노래 교체를 요구했고, 이는 재단에 대한 압박으로 느껴졌다’는 취지로 증언했다. 그러나 재단 사무총장 B씨는 ‘행안부가 개입하는 건 자연스러운 일’이라며 그 배경은 알 수 없다는 취지로 진술했다고 한다.

이씨 측은 이날 판결에서 ‘정부의 배상 책임’이 인정됐다는 점에 주목했다. 이씨의 변호인은 판결 직후 경향신문과 만나 “정부와 재단이 공동으로 배상하라는 것은 정부의 불법행위나 책임이 인정됐다는 의미”라며 “문화계 블랙리스트 사건 이후 제정된 ‘예술인권리보장법’에 따라서 행안부가 예술인의 자유를 부당하게 제한했다는 점이 받아들여진 것으로 보인다”고 설명했다.