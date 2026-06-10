서울시 녹지 격차 21배…자치구별 온도 최대 6.6도 차이

폭염을 완화하는 서울시 녹지 면적의 자치구별 격차가 최대 21배에 달하는 것으로 나타났다. 녹지 면적에 따라 같은 날 온도 차도 지역별로 최대 6.6도까지 차이가 났다.

그린피스 동아시아지부 서울사무소는 이 같은 내용을 담은 서울시 자치구별 녹지 면적과 접근성 분석 결과를 10일 발표했다. 지리정보시스템(GIS)을 기반으로 녹지 데이터를 수집하고 미국 지질조사국에서 제공하는 위성 데이터를 활용해 지표면 온도를 측정했다.

분석 결과 서울시 내 자치구 중 1인당 녹지 면적이 가장 큰 자치구는 종로구(75.6㎡)였다. 서초구(48.6㎡), 강북구(44.7㎡), 노원구(32㎡)가 그 뒤를 이었다.

1인당 녹지 면적이 가장 작은 자치구는 동대문구(3.61㎡)였다. 이어 영등포구(4.7㎡), 양천구(6.9㎡), 강서구(8.3㎡) 순으로 1인당 녹지 면적이 작았다. 종로구의 1인당 녹지면적은 가장 작은 동대문구의 20.9배에 달했다. 동대문구와 영등포구는 1인당 녹지 면적이 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙이 제시하는 6㎡ 수준에도 미치지 못하는 것으로 나타났다.

서울시 자치구별 1인당 녹지 면적 (출처: 그린피스 서울사무소)

전체 녹지 면적으로 보면 서초구가 19.6㎢로 가장 넓어, 가장 좁은 동대문구(1.3㎢)의 15배가 넘었다. 이어 노원구(16.5㎢), 관악구(15.8㎢), 강북구(13.5㎢), 은평구(13.5㎢) 순으로 넓은 것으로 나타났다.

서울시민 10명 중 4명은 거주지 100ｍ 이내에 접근 가능한 녹지가 없는 것으로 분석됐다. 기존 연구에 따르면 도심 녹지는 인근 100~300ｍ 거리의 기온을 1.69~2.25도 떨어뜨리는 효과가 있다. 거주지 100ｍ 이내에 녹지가 없는 시민은 420만명, 300ｍ 이내에 녹지가 없는 시민도 24만5000명인 것으로 나타났다.

그린피스가 2024년 여름 자치구별 지표면 온도를 비교한 결과, 녹지 면적이 1㎢ 증가할 때마다 지표면 온도가 0.23~0.25도 낮아지는 경향이 관측됐다. 같은 날 같은 시간(2024년 6월18일 오전 10시10분) 서울의 자치구별 온도는 최대 6.6도까지 차이가 났다.

이날 녹지 면적이 가장 적은 동대문구의 지표면 온도는 43.0도로 가장 높았고, 가장 온도가 낮은 곳은 강북구로 36.4도를 기록했다. 녹지 면적이 가장 넓은 서초구의 지표면 온도는 37.8도로 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

그린피스는 “녹지 면적이 가장 작고 지표면 온도가 높게 관측된 동대문구는 소득 수준도 25개 자치구 중 19위에 그친 반면 녹지 면적 최상위권인 서초구는 소득 수준이 2위에 해당해 안정적인 기후적응 기반을 갖춘 것으로 나타났다”며 “서울시는 기후위기에 취약한 곳부터 도시 녹지 조성 등 기후 적응 인프라를 확충하고 폭염과 기후재난 대응력을 높이기 위한 맞춤형 정책을 실시해야 한다”고 지적했다.