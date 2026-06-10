창간 80주년 경향신문

숙주나물 980원, 순두부 690원···1000원 이하 초저가 PB로 밥상 물가 잡고 고객 잡는 대형마트

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대형마트가 초저가 자체브랜드로 밥상 물가 잡기에 나서 주목된다.

특히 오는 11일 '오늘좋은 숙주나물'을 980원에 선보이고 25일에는 '오늘좋은 순두부'를 690원에 내놓는다.

롯데마트는 고물가 장기화에 가성비좋은 초저가 PB 상품을 잇따라 내놓고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

숙주나물 980원, 순두부 690원···1000원 이하 초저가 PB로 밥상 물가 잡고 고객 잡는 대형마트

입력 2026.06.10 15:27

수정 2026.06.10 16:36

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데마트 홈페이지 캡쳐화면

롯데마트 홈페이지 캡쳐화면

중동사태 이후 물가 상승률이 가팔라지면서 장바구니 부담도 커지고 있다. 대형마트들이 1000원을 넘지 않는 ‘초저가’ 자체브랜드(PB) 상품으로 물가 부담을 낮춰 고객 잡기에 나섰다. 가격 부담은 낮추고, 늘어나는 1~2인 가구를 공략하는 차원에서도 PB 상품 개발에 속도를 내는 모습이다.

10일 유통업계 취재를 종합하면, 2024년 45개 수준이었던 롯데마트의 1000원 이하 PB 상품 수눈 올해 6월 기준 90개까지 2배 늘었다. 신선 식품과 음료, 과자 중심이던 초저가 상품을 생활용품까지 넓혔다. 판매도 호조를 보이면서 올해 1월부터 이달 8일까지 롯데마트의 1000원 이하 PB 상품 매출은 전년 동기 대비 18.3% 증가했다.

신선식품의 경우 1000원짜리 ‘오늘좋은 콩나물(300g)’과 ‘오늘좋은 두부(300g)’. 음료는 500원짜리 ‘오늘좋은 딸기·바나나·초코우유(각 200㎖)’가 인기다. 생활용품의 경우 1000원짜리 ‘오늘좋은 3겹·300매 티슈’, ‘오늘좋은 3겹 포켓 미니티슈(6입)’ ‘오늘좋은 물티슈(120매)’ 등이 잘 나간다고 회사 측은 밝혔다. 오는 11일 ‘오늘좋은 숙주나물(380g)’을 980원에 선보이고 25일에는 ‘오늘좋은 순두부(350g)’를 690원에 내놓는다.

홈플러스 제공

홈플러스 제공

이마트는 소포장 신선식품 PB 브랜드 ‘소소한 하루’를 통해 밥상물가 안정에 나서고 있다. 오이맛고추(80g) 990원, 햇양파(240g) 1480원, 대파(200g) 1980원, 깐마늘(80g) 1780원, 대추방울토마토(300g) 2480원 등이 많이 팔린다.

또 전 품목을 5000원 이하로 구성한 이마트 ‘5K 프라이스’ 맛있는 두부(400g) 980원, 맛있는 콩나물(400g) 980원, 한입돈까스(500g) 3980원, 스페인냉동대패돈삼겹살(400g) 4980원 등도 인기다.

쓱닷컴은 오는 14일까지 여름 제철 신선식품 할인 행사를 통해 수박을 최대 1만원 할인한 2만2800원부터, 미국산 메론은 40% 할인한 1만1800원대부터, 국내산 블루베리(200g)는 7980원에 내놓는다.

쓱닷컴 제공

쓱닷컴 제공

홈플러스도 오는 11일부터 17일까지 PB 브랜드 ‘심플러스’ 할인 행사를 펼친다. ‘심플러스 아메리카노·스위트아메리카노·카페라떼’를 각 1000원에 판매한다. 또 ‘심플러스 통깔콘 군옥수수맛·매콤달콤한맛’과 ‘심플러스 꼬불칩 초코츄러스맛·콘스프맛’을 각 1990원, ‘심플러스 초코크런치볼·크림크런치볼’은 각 2990원에 내놓는다.

본격적인 여름을 앞두고 냉면 등 신상품 3종도 출시한다. 국내산 무로 만든 ‘심플러스 동치미 물냉면’, 태양초 고추장과 국내산 배로 만든 ‘심플러스 함흥 비빔냉면’, 가쓰오부시를 진하게 우려 만든 ‘심플러스 메밀소바’를 각 3490원에 선보인다. 심플러스 소스류 10종은 2290원부터 만나볼 수 있다.

대형마트 업계 관계자는 “중동사태 영향으로 원가 부담이 커지는 것이 사실이지만, PB 상품 다각화를 통해 품질은 유지하면서도 최대한 소비자 부담을 낮추려 노력하고 있다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글