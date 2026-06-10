숙주나물 980원, 순두부 690원···1000원 이하 초저가 PB로 밥상 물가 잡고 고객 잡는 대형마트

중동사태 이후 물가 상승률이 가팔라지면서 장바구니 부담도 커지고 있다. 대형마트들이 1000원을 넘지 않는 ‘초저가’ 자체브랜드(PB) 상품으로 물가 부담을 낮춰 고객 잡기에 나섰다. 가격 부담은 낮추고, 늘어나는 1~2인 가구를 공략하는 차원에서도 PB 상품 개발에 속도를 내는 모습이다.

10일 유통업계 취재를 종합하면, 2024년 45개 수준이었던 롯데마트의 1000원 이하 PB 상품 수눈 올해 6월 기준 90개까지 2배 늘었다. 신선 식품과 음료, 과자 중심이던 초저가 상품을 생활용품까지 넓혔다. 판매도 호조를 보이면서 올해 1월부터 이달 8일까지 롯데마트의 1000원 이하 PB 상품 매출은 전년 동기 대비 18.3% 증가했다.

신선식품의 경우 1000원짜리 ‘오늘좋은 콩나물(300g)’과 ‘오늘좋은 두부(300g)’. 음료는 500원짜리 ‘오늘좋은 딸기·바나나·초코우유(각 200㎖)’가 인기다. 생활용품의 경우 1000원짜리 ‘오늘좋은 3겹·300매 티슈’, ‘오늘좋은 3겹 포켓 미니티슈(6입)’ ‘오늘좋은 물티슈(120매)’ 등이 잘 나간다고 회사 측은 밝혔다. 오는 11일 ‘오늘좋은 숙주나물(380g)’을 980원에 선보이고 25일에는 ‘오늘좋은 순두부(350g)’를 690원에 내놓는다.

이마트는 소포장 신선식품 PB 브랜드 ‘소소한 하루’를 통해 밥상물가 안정에 나서고 있다. 오이맛고추(80g) 990원, 햇양파(240g) 1480원, 대파(200g) 1980원, 깐마늘(80g) 1780원, 대추방울토마토(300g) 2480원 등이 많이 팔린다.

또 전 품목을 5000원 이하로 구성한 이마트 ‘5K 프라이스’ 맛있는 두부(400g) 980원, 맛있는 콩나물(400g) 980원, 한입돈까스(500g) 3980원, 스페인냉동대패돈삼겹살(400g) 4980원 등도 인기다.

쓱닷컴은 오는 14일까지 여름 제철 신선식품 할인 행사를 통해 수박을 최대 1만원 할인한 2만2800원부터, 미국산 메론은 40% 할인한 1만1800원대부터, 국내산 블루베리(200g)는 7980원에 내놓는다.

홈플러스도 오는 11일부터 17일까지 PB 브랜드 ‘심플러스’ 할인 행사를 펼친다. ‘심플러스 아메리카노·스위트아메리카노·카페라떼’를 각 1000원에 판매한다. 또 ‘심플러스 통깔콘 군옥수수맛·매콤달콤한맛’과 ‘심플러스 꼬불칩 초코츄러스맛·콘스프맛’을 각 1990원, ‘심플러스 초코크런치볼·크림크런치볼’은 각 2990원에 내놓는다.

본격적인 여름을 앞두고 냉면 등 신상품 3종도 출시한다. 국내산 무로 만든 ‘심플러스 동치미 물냉면’, 태양초 고추장과 국내산 배로 만든 ‘심플러스 함흥 비빔냉면’, 가쓰오부시를 진하게 우려 만든 ‘심플러스 메밀소바’를 각 3490원에 선보인다. 심플러스 소스류 10종은 2290원부터 만나볼 수 있다.

대형마트 업계 관계자는 “중동사태 영향으로 원가 부담이 커지는 것이 사실이지만, PB 상품 다각화를 통해 품질은 유지하면서도 최대한 소비자 부담을 낮추려 노력하고 있다”고 말했다.