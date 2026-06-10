덕수궁 돌담길 내려다보며 전국 미식 여행…‘로컬트립 맛;잇다’ 개최

초여름 밤, 덕수궁 돌담길이 내려다보이는 서울 도심 한복판에서 전국 각지의 맛을 즐기는 특별한 여행이 펼쳐진다.

서울시와 서울관광재단은 오는 17일부터 20일까지 서울 중구 지역관광 안테나숍 옥상에서 팝업스토어 ‘로컬트립 맛;잇다(Local Trip Gourmet Pop-Up)’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 판매장을 넘어 방문객이 오감으로 지역 문화를 경험할 수 있는 체험형 힐링 공간으로 운영되는 것이 특징이다. 덕수궁 돌담길과 대한성공회 서울주교좌성당을 배경으로 싱그러운 계절의 활기와 저녁의 여유를 동시에 느낄 수 있도록 구성했다.

행사명인 ‘로컬트립 맛;잇다’에는 지역의 맛을 매개로 사람과 지역을 연결한다는 의미가 담겼다. 서울 도심에서 경험한 로컬 미식이 실제 지역 여행으로 이어지길 바라는 뜻도 함께 담아냈다.

팝업에는 강원·경기·전북·제주·서울 등 5개 지역을 대표하는 로컬 식음료 브랜드 10곳이 참여한다. 지역 특산물을 활용한 로컬 간식 분야에서는 웅파이, 유월제주, 카페앤미가 참여해 분식과 커피, 디저트 등을 선보인다.

지역의 특색을 담은 로컬 미식 분야에서는 삼천상회, 얌이랩, 츄러스미가 참가해 다양한 안주류를 소개한다. 또한 몽트비어, 여주맥주, 온모주, 12월의 양조장 등은 지역 특산주와 수제 맥주를 선보일 예정이다.

주요 프로그램으로는 전국 8개 지역의 전통주를 시음하며 전통 술 문화를 배울 수 있는 ‘퇴근길 미니 양조장’이 마련된다. 참가 지자체의 랜드마크를 활용해 자신만의 기념품을 제작하는 ‘랜드마크 키링 만들기’, 지역관광 안테나숍 전국여행관에 숨겨진 포토카드를 찾는 ‘숨은 로컬 찾기’ 등 다양한 참여형 프로그램도 진행된다.

이와 함께 전국 지도를 활용해 여행지를 선택하는 ‘발끝으로 정하는 여행지’ 이벤트와 브랜드·지자체 부스 이용객을 대상으로 한 배달앱 상품권 증정 행사도 운영된다. 행사 기간 매일 낮에는 ‘구석구석 라이브’ 버스킹 공연이 펼쳐지며, 저녁에는 로컬 먹거리와 전통주를 즐기며 초여름 밤의 정취를 만끽할 수 있다.

행사는 오전 11시부터 오후 8시까지 운영된다. 행사 관련 자세한 내용은 지역관광 안테나숍 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.