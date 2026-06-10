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본문 요약

금강 백제보 수문이 10일부터 오는 10월15일까지 완전히 개방된다.

기후에너지환경부는 이날 충남 부여군에 있는 금강 백제보 수문 3개를 완전히 개방한다고 밝혔다.

금강 상류 세종보와 공주보에 이어 백제보까지 열리면서 금강에 설치된 3개 보가 모두 완전히 개방됐다.

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오늘 백제보 완전 개방···10월15일까지

입력 2026.06.10 15:30

  • 오경민 기자

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2021년 5월11일 오전 충남 부여군에 있는 백제보 수문이 완전히 개방 상태를 유지하고 있다. 연합뉴스

2021년 5월11일 오전 충남 부여군에 있는 백제보 수문이 완전히 개방 상태를 유지하고 있다. 연합뉴스

금강 백제보 수문이 10일부터 오는 10월15일까지 완전히 개방된다.

기후에너지환경부는 이날 충남 부여군에 있는 금강 백제보 수문 3개를 완전히 개방한다고 밝혔다. 금강 상류 세종보와 공주보에 이어 백제보까지 열리면서 금강에 설치된 3개 보가 모두 완전히 개방됐다.

기후부는 녹조 계절관리제(5월15일~10월15일)에 발맞춰 이 같은 조치를 시행했다.

현재 백제보는 수문이 부분적으로 열린 상태다. 기후부는 어패류와 수생태계에 미치는 영향을 최소화하기 위해 수위를 시간당 3㎝씩 낮추기로 했다. 현재 2.8m인 수위는 10월15일에는 1~2m로 유지될 예정이다. 10월16일부터는 수문을 다시 세워 수위를 2.8m로 회복한다.

정부가 백제보 완전 개방을 실시한 것은 이번이 여덟 번째다.

기후부는 이번 백제보 개방 전후로 수생태계를 면밀하게 조사하는 한편, 지하수 이용에 문제가 없도록 대체 관정 개발 등 지하수 용수지원 대책도 시행하겠다고 밝혔다.

송호석 기후부 수자원정책관은 “지역사회와 적극적으로 소통한 결과 금강 수계 전체의 3개 보를 완전히 개방하게 됐다”며 “금강의 물 흐름 개선 성과를 다른 수계로 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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