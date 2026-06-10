“이 대통령, 윤석열처럼 하시나” 발언 논란…이지은 민주당 대변인 사퇴

이재명 대통령을 윤석열 전 대통령에 빗댄 발언으로 논란이 된 이지은 더불어민주당 대변인이 10일 대변인직에서 사퇴했다.

이 대변인은 이날 페이스북에 “언어의 정제됨이 부족했고, 비유 대상에 윤석열이라는 이름을 올릴 필요는 없었다”며 “진심을 전달하지 못해 당에 부담을 줬다면 대변인으로서의 역량 부족”이라며 사퇴의 뜻을 밝혔다. 이 대변인은 민주당 마포갑 지역위원장으로 친정청래계 인사로 분류된다.

앞서 이 대변인은 전날 유튜브 채널 <박시영TV>에 출연해 이 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 차기 민주당 대표 선거에서 김민석 국무총리에게 사실상 힘을 실어준 것이라는 해석에 대해 “우리가 윤석열이 누구 찍어서 당대표 시키고 이걸 엄청 욕을 했었는데, (이재명) 대통령이 지금 그거 하시는 건가 설마 이런 생각이 들었다”고 말했다.

이날 민주당 최고위원회의에서는 이 대변인의 발언에 대해 징계가 필요한지 등을 두고 논의가 있었던 것으로 전해졌다. 황명선, 강득구 최고위원은 회의에서 ‘이재명 대통령을 윤석열 전 대통령과 비교하는 게 말이 되느냐’며 징계가 필요하다는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 최고위원회의 직후 강준현 수석대변인은 기자들과 만나 “(발언의) 구체적 사항과 의도를 파악하기 위해 검토하고 있다”면서 “징계를 염두에 둔 검토는 아니다”라고 말했다.

이 대변인은 페이스북에 “이 대통령이 그럴 리 없다는 취지의 말”이라며 “대통령의 넓은 품과 진정성을 ‘특정인 픽’이라는 정파적 문구로 호도하는 것이야말로 오히려 대통령을 위험에 빠뜨리는 주장이라 생각한다”고 해명했다. 그러면서 “그럼에도 불구하고 제 언어의 정제됨이 부족했다. 굳이 비유의 대상에 ‘윤석열’이라는 이름을 올릴 필요는 없었다”고 말했다.