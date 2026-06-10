포스코홀딩스, 국내 최초 미국 리튬직접추출 실증 나선다

낮은 농도 염호서 리튬 생산하는 ‘DLE’ 기술 호주 자원개발 업체와 협력…유타주서 실증

포스코홀딩스가 미국에서 리튬직접추출(DLE) 기술 실증에 나선다. 국내 업체가 미국에서 DLE 기술을 테스트하는 첫 사례다.

포스코홀딩스는 10일 서울 강남구 포스코센터에서 호주 자원개발 기업인 앤슨리소시즈와 미국 유타주 그린리버 지역 DLE 데모플랜트 건설 및 운영을 위한 협력 계약을 체결했다.

DLE는 농도가 낮은 리튬 염호에서 경제적으로 리튬을 생산하는 기술이다. 기존의 증발 방식과 비교해 회수율이 높고 생산 기간을 단축할 수 있는 장점이 있다. 업계에선 글로벌 리튬 산업의 차세대 핵심 기술이라는 평가를 받는다.

이번 협력에 따라 포스코홀딩스는 미국 현지에서 DLE 데모플랜트 설계와 건설, 운영 전반에 걸친 기술 상업화 가능성을 검증한다. 앤슨리소시즈는 부지와 인프라, 염수 제공을 담당하고 공장 설립 인허가 업무를 맡는다.

포스코홀딩스는 “2016년부터 DLE 기술 개발을 추진해왔다”며 “아르헨티나를 비롯해 다양한 지역 염수를 대상으로 파일럿 테스트를 진행하며 공정 설계와 운영 전반에 걸쳐 기술력을 축적했다”고 설명했다. 미국에서의 실증은 독자 개발한 DLE 기술을 글로벌 시장에서 검증하는 첫 사례라고 밝혔다.

포스코홀딩스는 2027년 데모플랜트 준공과 가동을 목표로 삼고 있다. 2028년까지 실제 염수를 활용한 기술 검증을 완료하고 상업화 기반을 구축할 계획이다.

이주태 포스코홀딩스 사장은 “이번 실증은 차세대 기술을 선제적으로 확보해 글로벌 리튬 시장을 선점하기 위한 투자”라며 “독보적인 기술을 바탕으로 글로벌 리튬 사업 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

포스코홀딩스는 지난 4월 캐나다 리튬사우스가 보유한 아르헨티나 옴브레 무에르토 노스 리튬 염호 광권 100% 인수를 마무리했다. 포스코홀딩스는 “우량 자원 확보와 함께 기술 우위를 그룹 핵심 성장 전략으로 추진하고 있다”고 설명했다.