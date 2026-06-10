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한은 “작년 소비쿠폰으로 매출 증대효과 2.8조원···GDP 0.12% 끌어올려”

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본문 요약

지난해 정부가 지급한 민생회복 소비쿠폰 9조1000억원 중 매출 증대 효과는 2조8000억원으로 추산된다는 한국은행 연구 결과가 나왔다.

한은은 10일 '민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가' 보고서에서 지난해 6개 신용카드사를 통해 지급된 소비쿠폰 9조1000억원 중 2조8000억원이 사용처의 매출 증대로 이어졌다고 밝혔다.

지난해 민생회복 소비쿠폰은 두 차례에 걸쳐 13조5220억원 규모로 집행됐는데, 그중 약 70%인 9조3000억원이 신용카드로 지급됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한은 “작년 소비쿠폰으로 매출 증대효과 2.8조원···GDP 0.12% 끌어올려”

입력 2026.06.10 16:11

수정 2026.06.10 16:54

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  • 조미덥 기자

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연구 결과 보고서 발표

지난해 8월3일 서울 동대문구 청량리청과물시장에 민생회복 소비쿠폰 안내문이 붙어 있다. 성동훈 기자

지난해 8월3일 서울 동대문구 청량리청과물시장에 민생회복 소비쿠폰 안내문이 붙어 있다. 성동훈 기자

지난해 정부가 지급한 민생회복 소비쿠폰 9조1000억원 중 매출 증대 효과는 2조8000억원으로 추산된다는 한국은행 연구 결과가 나왔다.

한은은 10일 ‘민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가’ 보고서에서 지난해 6개 신용카드사를 통해 지급된 소비쿠폰 9조1000억원 중 2조8000억원(30.9%)이 사용처의 매출 증대로 이어졌다고 밝혔다.

지난해 민생회복 소비쿠폰은 두 차례에 걸쳐 13조5220억원 규모로 집행됐는데, 그중 약 70%인 9조1000억원이 신용카드로 지급됐다. 한은은 신용카드사의 매출 자료만 분석했고, 지역상품권과 선불카드는 분석 대상에서 제외했다.

소비쿠폰 사용처 1곳당 월평균 매출액은 비(非)사용처 대비 2.91% 증가한 것으로 집계됐다.

매출 증대 효과는 비수도권에서 더 컸다. 비수도권에서 소비쿠폰 사용처의 매출은 비사용처에 비해 6.37% 증가했다. 인구감소지역에서도 매출이 5.51% 많아졌다.

반면 수도권은 오히려 0.04% 줄었다. 지역별 차등 지급(수도권·비수도권·인구감소지역)을 도입하고, 사용처를 영세 소상공인으로 한정한 영향이 컸다.

매출 증대 효과는 1차 지급(8월) 때 2개월, 2차 지급 (10~11월)때 1개월 정도 단기간에 집중됐다.

업종별로는 의류·식료품·안경점 등 잡화점(8.32%)과 대중음식점(5.84%), 여가·레저 업종(5.39%)의 매출액 증대 효과가 컸다.

한은이 소비쿠폰을 받은 국민을 대상으로 진행한 설문에서 1·2차 소비쿠폰의 한계소비성향은 0.20으로 추산됐다. 소비쿠폰 10만원을 받은 가계가 소비를 평균 2만원 늘렸다는 의미다. 소득수준 별로는 하위 20%가 0.25, 상위 20%는 0.17로 저소득층일수록 높았다.

한은은 지난해 민생회복 소비쿠폰의 연간 국내총생산(GDP) 성장 제고 효과를 약 0.12%로 추정했다. 한은은 전날 지난해 GDP 성장률을 1.1%로 발표했다. 하정석 한은 재정산업팀 과장은 “소비쿠폰으로 늘어난 가계의 가처분 소득이 실제 소비와 사용처 매출 증대로 이어져 경제성장률을 높이는 정책 경로가 유효하게 작동했다”고 말했다.

한은은 보고서에서 “향후 유사한 정책을 시행할 때 시점, 차등지원 방식, 사용처 등을 정밀하게 설계하면 효과를 극대화할 수 있다”고 밝혔다. 비수도권과 저소득층에 더 많이 주는 것을 제안한 것으로 풀이된다. 한은은 수요 증가가 산업 전체에 미치는 영향이 작은 학원, 병원보다 영향이 큰 음식점, 잡화점에 사용처를 집중하는 방안도 언급했다.

영문번역(English Translation)
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