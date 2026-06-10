미공개 정보로 8억 번 SBS 전 직원, 10억 토해낸다···“주가조작 패가망신 메시지”

공시담당자로 재직 중 자사 주식 매수 해당 정보로 이득 챙긴 부친에게도 부과 3대 불공정거래 과징금 두 번째 사례

금융 당국이 회사의 넷플릭스와 협업 정보를 미리 알고 자사 주식을 사들여 부당이득을 취한 SBS 전 직원 등에게 부당이득 액수보다 큰 과징금 10억8000억원을 부과하기로 결정했다.

금융위원회 산하 증권선물위원회는 10일 정례회의를 하고 미공개 중요정보 이용 금지 의무를 어긴 자본시장 불공정거래 행위자들에게 과징금 약 10억8000만원을 부과 조치하는 안건을 의결했다.

SBS 재무팀 공시담당자로 재직했던 A씨는 SBS가 넷플릭스와 콘텐츠 공급 관련 전략적 파트너십을 맺는다는 미공개 주요 정보를 입수한 뒤 지난 2024년 10∼12월 SBS 주식을 매수했다. 그 결과 A씨는 약 8억 5000만원의 부당이득을 챙겼다. A씨는 해당 정보를 부친 B씨에게도 전달해 B씨도 정보공개 전 주식을 샀다.

증선위는 A씨에게 부당이득보다 큰 액수인 10억4000만원의 과징금을 부과했다. B씨에게도 B씨가 취한 부당이득 약 2000만원의 2배에 가까운 3940만원의 과징금을 부과했다.

미공개·시세조종·부정거래 등 자본시장 3대 불공정 거래 관련 과징금 제도는 지난 2024년 1월 도입됐다. 이번 결정은 제도 시행 후 두 번째 과징금 부과 사례다.

증선위는 “불공정거래를 통해 얻은 불법이득은 끝까지 추적·환수해 ‘주가조작은 곧 패가망신’이라는 강력한 메시지를 시장에 전달하고자 한다”며 “특히 언론사 임직원, 공시담당자 등 미공개 중요정보에 접근성이 높은 직군의 위반 행위는 엄격히 제재할 것”이라고 밝혔다.