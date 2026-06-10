미군 헬기 격추 둘러싸고 미·이란 무력 공방···휴전 ‘흔들’

미국과 이란이 미군의 아파치 헬리콥터 격추를 둘러싸고 보복과 재보복을 주고받으며 무력 공방을 재개했다. 간헐적인 교전에도 가까스로 유지돼 온 휴전이 점점 더 위태로워지고 있다. 다만 백악관은 여전히 협상이 계속되고 있다면서, 확전은 원하지 않는다는 뜻을 내비쳤다.

미 중부사령부는 9일(미 동부시간 기준) 소셜미디어에 게시한 성명을 통해 “전날 미 육군 아파치 헬기가 격추된 사건에 대한 자위권을 행사했다”며 “이번 작전은 정당하지 않은 이란 공격에 대한 비례적인 대응”이라고 밝혔다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 “전날 밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 받았다”며 “해당 헬기에 탑승했던 조종사 2명은 모두 무사하지만, 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야 한다”고 보복을 예고했다.

미 중부사령부의 발표 직후 이란 남부 해안도시 시리크와 호르무즈 해협 인근의 반다르아바스·케슘섬에서 폭발음이 들렸다고 이란 메흐르통신이 보도했다. 미 온라인 매체 액시오스에 따르면 미군은 이날 이란의 방공망과 레이더를 겨냥해 세 차례에 걸친 공습을 이어간 것으로 전해졌다.

미군의 보복에 이란은 즉시 역내 미군 기지 등을 향해 미사일과 무인기(드론)를 발사하며 재보복에 나섰다. 아바스 아라그치 이란 외교부 장관은 소셜미디어를 통해 “우리는 어떤 공격이나 위협도 묵과하지 않는다”며 “안전을 원한다면 우리 지역을 떠나라. 페르시아만의 역사는 침입자들의 비참한 운명에 관한 수많은 기록을 가지고 있다”고 경고했다.

이란 이슬람혁명수비대는 이후 바레인의 미 해군 제5함대 기지를 겨냥한 데 이어 요르단 알아즈라크 공군 기지의 목표물 4곳을 장거리 미사일로 공격했다. 특히 이란이 겨냥한 알아즈라크 기지 내 목표물에는 F-35 전투기 격납고와 지휘통제 센터가 포함됐다고 이란 국영 매체가 전했다. 미 공군기지가 있는 쿠웨이트에서도 이란의 공격이 감지됐다. 쿠웨이트는 이란의 보복 공격에 대응해 자국 방공망을 가동했다고 AP통신이 전했다.

이란 외교부는 이날 성명에서 “역내 모든 국가는 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 한 적대 행위를 계획·조직·실행하는 데 자국 영토나 시설을 사용하지 못하도록 할 책임이 있다”고 강조했다.

이스라엘이 이란과의 교전을 중단한 지 하루 만인 이날 레바논 남부에 대대적인 공습을 단행하는 등 레바논·이스라엘 간 휴전이 언제 깨질지 모르는 상황에서 미·이란 간 교전까지 재개되자 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성은 더욱 증폭되고 있다.

다만 양측이 종전 협상의 판을 깨지 않기 위해 제한적인 수준에서 공격을 주고받은 것으로 보인다는 관측이 나온다.

애초 이번 교전의 원인이 된 헬기 격추는 이란의 우발적인 공격일 가능성이 커 보인다. 카젬 가리바바디 이란 외교부 차관은 알자지라와의 인터뷰에서 이란이 미군 헬기를 고의로 겨냥한 적이 없다고 밝혔다.

트럼프 대통령도 ABC 방송과의 인터뷰에서 “난 (보복) 대응은 매우 강력하고 힘 있게 해야 한다고 믿는다. 이번이 바로 그런 것”이라면서도 이란과의 종전 합의가 임박했다는 주장을 되풀이하며 “우리는 매우 좋은 합의를 하고 있다”고 강조했다.

미 국무부 정치·군사 담당 차관보를 지낸 예비역 장성 마크 키밋은 알자지라에 “미국은 헬기 격추가 용납될 수 없다는 점을 보여주기 위해 불가피하게 대응에 나설 수밖에 없었고, 이란도 단호하게 재보복을 했다”고 말했다. 이어 양측이 모두 체면을 세운 현 상황은 “긴장 고조가 아니라 긴장 완화로 이어지는 신호일 수 있다”고 분석했다.