너무 위험해 공개 미뤘던 앤트로픽 ‘미토스’ 일반인용 AI 베일 벗었다···“성능 압도적” “비용 부담 커”

‘페이블5’ 코딩 등 에이전트 기능 타사 압도 비용 부담에 업무별 AI 시장 분화 가속화 전망

앤트로픽이 그간 공개를 미뤄온 최상위 모델 ‘미토스’의 일반인용 버전을 공개했다. 코딩 등 전문 업무 능력이 전작보다 크게 개선되면서 ‘일하는 인공지능(AI)’를 내세운 앤트로픽의 상승세에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 다만 비용 부담도 함께 늘면서 주요 업무용과 일반 업무용으로 AI 모델 시장이 분화될 것이라는 분석도 나온다.

앤트로픽은 지난 9일(현지시간) 미토스 모델을 일반인이 쓸 수 있게 안전하게 다듬은 ‘클로드 페이블5’와 보안 특화 모델인 ‘클로드 미토스5’를 출시했다고 밝혔다. 미토스5는 ‘프로젝트 글래스윙’ 참여 기관에만 제공된다. 두 모델은 사실상 같은 모델이지만 페이블5에는 보안 분야에 안전장치가 적용됐다.

앤트로픽은 “해킹 등에 악용될 경우 너무 위험하다”면서 지난 4월 미토스 프리뷰를 특정 기관에만 제한적으로 공유했는데, 이번에 이를 안전장치를 달아 대중에게도 공개한 것이다. 앤트로픽은 생화학이나 해킹 관련 답변은 페이블5가 처리하지 않고 전작인 오푸스 4.8이 처리하도록 설정했다.

앤트로픽은 “페이블5가 미토스 프리뷰에서 보안 검열을 강화한 버전”이라면서 “우리는 일반 이용자에게도 이런 수준의 지능을 안전한 방식으로 제공할 수 있기를 원했다”고 말했다.

주요 벤치마크 성능을 보면 페이블5(미토스5)의 성능은 대부분 영역에서 앤트로픽의 이전 모델과 경쟁사 모델을 앞섰다. 에이전트 코딩 기능을 측정하는 SWE벤치 프로 점수는 80.3%로 오푸스 4.8(69.2%)과 오픈AI의 GPT-5.5(58.6%)를 뛰어넘었다. 사이버보안 분야 벤치마크인 익스플로이트 벤치에서는 78.0%(미토스5 기준)를 기록해 GPT 5.5(34.0%)를 크게 앞섰다.

코딩·리포트 작성 등 전문 작업 능력이 크게 향상됐다는 반응도 나온다. 테스트에 참여한 고객사 스트라이프는 “수작업으로 두 달 이상 걸릴 5000만줄 규모의 코드베이스 이전 작업을 페이블5가 하루 만에 수행했다”고 밝혔다. 이선 몰릭 펜실베이니아대 와튼스쿨 교수는 “내가 써본 모든 이전 모델보다 실질적인 도약을 이뤘다”고 말했다.

이런 전문작업 능력 강화 흐름은 ‘일하는(에이전트) AI’를 내세우는 앤트로픽의 전략과도 맞닿아 있다. 앤트로픽의 연환산 매출은 지난달 기준 470억달러를 넘어섰다. 지난해말 100억달러 수준에서 반년도 안 돼 5배 가까이 증가한 것이다. 사용량 과금제를 확대하고, 클로드 코워크 등 에이전트 기능에 집중해 B2B 시장을 확장한 결과로 풀이된다.

향후 ‘에이전트 AI’ 시장에서 앤트로픽의 지위도 더 공고해질 것으로 보인다. 앤트로픽은 지난달 투자라운드에서 9650억달러의 기업가치를 인정받아 기존 업계 1위였던 오픈AI(8520억달러)를 추월했다. 오픈AI도 최근 코덱스(코딩) 등을 전문영역을 강화한 시스템 개편을 준비하는 등 대응에 나선 것으로 알려졌다.

다만 비용 부담이 크게 늘어난다는 점은 걸림돌이다. 페이블5는 오푸스 4.8 대비 토큰(작업 단위) 가격이 2배로 늘어 이용자 부담이 적지 않다. 페이블5 비용은 입력 100만토큰당 10달러, 출력 100만토큰당 50달러다. 앤트로픽은 오는 22일까지만 기존 구독제 요금제에 페이블을 포함하고, 이후부터는 사용량 과금제로 전환한다. 월 20달러 요금제를 쓰더라도 페이블을 이용하려면 별도로 사용량에 따른 비용을 내야 한다는 뜻이다.

중요 작업만 최상위 모델을 이용하고, 나머지에는 상대적으로 저가 모델을 쓰는 식의 활용이 늘어날 것이라는 전망도 나온다. 미국의 AI배포 플랫폼 트루파운드리는 “비용과 지연 시간을 고려하면 대부분 일상적 작업에서는 오푸스 4.8이 더 나은 선택”이라고 했다.

최병호 고려대 인공지능연구소 교수는 “새 모델이 확실히 성능을 입증했기 때문에 향후 에이전트 AI로의 전환 흐름도 빨라질 것으로 보인다”며 “다만 타사 프론티어 모델보다 가격이 2배 이상 비싸 자금 여력이 없는 기업에는 부담이 커질 수밖에 없다. 주요 업무용 모델과 일반 업무용 모델로 시장이 분화될 것”이라고 말했다.